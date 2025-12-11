El Jury de Enjuiciamiento resolvió que el juez Sebastián Sarmiento vaya a juicio político y lo suspendió

Los otros 10 votos por la suspensión y juicio político los aportaron otros tantos legisladores oficialistas: Jorge López, Érica Pulido, Mauricio Torres, José Tribiño, Beatriz Martínez, Gustavo Cairo, Martin Kerchner, Alejandro Diumenjo, Matacha Eisenchlas y David Saez.

A favor del juez Sebastián Sarmiento también votaron los legisladores Germán Gómez, Helio Perviú y Mauricio Sat (del PJ) y Ariel Pringles (La Unión Mendocina).

Sarmiento tiene 49 años y es juez desde 2013. Antes fue titular del Servicio Penitenciario Provincial y de la cárcel Almafuerte. Mucho antes, asesor en la Cámara de Diputados de Mendoza.

La última carta que jugó el juez Sebastián Sarmiento

Horas antes de que sesionara el Jury de Enjuiciamiento y sabiendas de que sería suspendido y enviado a juicio político, el juez penal Sebastián Sarmiento le pidió al organismo integrado por 21 miembros que tenga en cuenta una prueba informativa y testimonial acerca de su desempeño como magistrado.

Lo hizo invocando "el principio de igualdad de armas y la garantía de independencia judicial" y dijo por escrito que "si la denuncia (ante el Jury de Enjuiciamiento) se construyó sobre la omisión de estos datos, es deber del mismo incorporarlos antes de tomar la decisión más grave del proceso. Producir esta prueba -señaló- garantiza que la suspensión de un juez no se funde en errores materiales o en el desconocimiento de la realidad judicial".

La prueba que, finalmente no fue producida ni tenida en cuenta, hubiera permitido al Jury "conocer cuál es el estándar real de desempeño en el fuero de ejecución penal y evitar una interpretación errónea o aislada de decisiones complejas. Excluir estas voces técnicas significaría que el Jury resuelva una cuestión altamente especializada sin acceso a la perspectiva institucional y profesional necesaria".

La misma, según Sebastián Sarmiento, constaba de testigos (jueces y fiscales) y de informes oficiales del Poder Judicial.

Sebastián Sarmiento, Juez Penal.jpeg Sebastián Sarmiento, juez penal suspendido que tendrá juicio político en 2026. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

El juez Sebastián Sarmiento será juzgado en 2026

De cara al proceso de juicio de destitución y tal como establece la Ley 4970 de Jury de Enjuiciamiento, el juez penal colegiado Sebastián Sarmiento cobrará el 50% del sueldo mientras se encuentre suspendido. El juicio político al juez penal colegiado Sebastián Sarmiento se desarrollará durante el año 2026 en fecha a determinar.

El magistrado tiene pendiente de definición otro proceso que también está ligado a su futuro laboral para el 2026: el concurso 263 para ser juez de Ejecución Penal en Zapala (en las afueras de la ciudad de Neuquén), donde quedó muy bien posicionado luego de haber superado las etapas de antecedentes personales, exámenes y entrevista con los consejeros.

Sarmiento, Sebastián-Juez en Neuquén El juez Sebastián Sarmiento reunido con consejeros en la Magistratura de Neuquén, donde aspira a ser juez de la cárcel de Zapala.

El proceso de Jury al juez Sebastián Sarmiento

El juez Sebastián Sarmiento fue denunciado en el Jury de Enjuiciamiento en junio último por mal desempeño. Un mes antes se había anotado para concursar por el cargo en Neuquén.

El legislador provincial oficialista por San Rafael Franco Ambrosini acompañó la presentación contra Sarmiento a cargo de familiares del policía retirado Héctor Pelayes (60), asesinado por un delincuente en su casa de Guaymallén en septiembre de 2024 durante un asalto. Se trató de Roberto Pereyra Cruz, también muerto en el tiroteo con Pelayes, quien cumplía una condena y estaba en libertad condicional por decisión anterior del juez.

hector enrique pelayes asalto guaymallen.jpg Héctor Pelayes, policía retirado asesinado en un asalto en Guaymallén en 2024, en su propia casa, a manos de un delincuente que estaba con libertad condicional otorgada por el juez Sebastián Sarmiento.

Con todo, la decisión de Sarmiento que derivó en el pedido de Jury por mal desempeño fue un fallo suyo acerca de la utilización de celulares en las cárceles de Mendoza porque fue contra un fallo dividido de la Suprema Corte de Justicia y de la postura del Gobierno de Alfredo Cornejo de eliminar los celulares en los establecimientos penitenciarios de Mendoza no sólo porque había concluido la emergencia sanitaria por coronavirus -lo que habilitó esa medida en todo el país- sino también por el crecimiento de los delitos digitales desde los presidios.

Hasta en público le pidió el gobernador Cornejo la renuncia por haberse "extralimitado en sus funciones". Sarmiento defendió cada una de sus resoluciones bajo el argumento de que se ajustaban a las leyes vigentes. Por escrito y públicamente.

Hasta se refirió a que el pedido de Jury en su contra era una señal de "adoctrinamiento" hacia la plantilla de jueces penales de Mendoza, con serias consecuencias sobre la independencia judicial.