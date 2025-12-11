Otro fallo en contra por el crimen de Micaela Reina, el caso que la Justicia no pudo resolver en 2 décadas

Micaela Reina fue violada, asesinaday abandonada en un bodegón. Micaela Reina fue violada, asesinada y abandonada en un bodegón. Archivo.

Sin embargo, la defensora oficial Ximena Morales insistió ante un Tribunal de segunda instancia. Este jueves, consiguió que los jueces Carolina Colucci, Alejandro Miguel y Eduardo Brandi volvieron a declarar nula la acusación por el abuso sexual y crimen.

Los magistrados consideraron que en la acusación de la Fiscalía no se "describe en forma mínima el suceso histórico atribuible a Marta Reina. Se persiste en enunciados jurídicos como 'consintió', 'permitió', 'omitió su deber de cuidado' pero sin situarlos en conductas humanas concretas como qué hizo o qué dejó de hacer, cuándo, dónde y cómo".

Estas imprecisiones y generalidades "impiden a la imputada estructurar una defensa eficaz", según analizó el trío de jueces en forma unánime. Con estos argumentos, anularon la elevación a juicio de la causa respecto a Marta Reina.

Ahora la pelota la vuelve a caer a la Fiscalía que tiene varias opciones, entre ellas reescribir por tercera vez la acusación o avanzar en el juicio solamente contra Ramón Duarte. Teniendo en cuenta que han pasado casi 20 años, que muchos testigos del expediente ya están muertos y que le quedan pocos años para que prescriba, el desenlace podrá quedar enterrado en un vergonzoso laberinto judicial que hasta ahora no ha podido responder quién mató a Micaela Reina.

Micaela Reina.jpg

El crimen y el largo derrotero judicial

El 17 de mayo de 2007 encontraron el cadáver de Micaela Reina en un piletón de una bodega abandonada en calle Sarmiento, en Guaymallén. Los forenses determinaron que la pequeña de 11 años murió asfixiada y, además, había sido abusada sexualmente.

Su madre, Marta Reina, encabezó los pedidos de Justicia por el crimen que se replicaron en distintos medios. Su discurso fue claro: apuntó contra su ex pareja y padre de la víctima, Alejandro Prádenas. El hombre fue condenado pero no cómo el asesino, sino por supuestamente haber abandonado a su hija.

El padre de Micaela Reina quedó libre, luego fue declarado prófugo, lo atraparon y pasó a la cárcel. Finalmente quedó liberado ya que su causa prescribió tras varios planteos que realizaron sus abogados defensores ante la Corte provincial y nacional.

Acusados Marta Reina (47) y atrás, ocultándose, su marido, Ramón Duarte (57). Foto: Maxi Ríos / Diario UNO.

La teoría del crimen contra su madre y su pareja

En medio de ese laberíntico proceso contra el padre biológico de la niña, otro fiscal comenzó una investigación nueva con otra línea totalmente distinta. Apuntó contra Marta Reina y Osvaldo Ramón Duarte, con quien supo estar casada.

Se basó en el hallazgo de ADN de Ramón Duarte en la ropa que tenía puesto el cadáver, la propia confesión del padrastro sobre los abusos contra Micaela Reina, el testimonio de una prima de Marta Reina quien aseguró que a la mujer "se le fue de las manos lo de prostituir a Micaela" y además varias contradicciones que ha prestado la madre de la víctima del crimen.

Ambos fueron juzgados a mediados de 2014 pero en un polémico fallo terminaron absueltos por el crimen. Tiempo después, la Corte anuló esa sentencia y ordenó realizar un nuevo debate, el cual estaba programado para mediados de 2023. Pero desde entonces, las idas y vueltas han impedido que se realice.