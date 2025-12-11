La planta que florece los 365 días del año y se puede cultivar en maceta

flores de gerbera La gerbera requiere un nivel moderado de cuidado.

Esta planta produce abundantes flores durante varios meses del año, generalmente desde la primavera hasta el otoño. Sin embargo, ciertas especies pueden regalar florecillas todo el año, si se encuentran en las condiciones adecuadas y en un clima cálidos, donde no hay inviernos fuertes.

Cómo cuidar esta planta en maceta

Los expertos de Interflora revelan que cuidar gerberas en maceta es un proceso sencillo que no requiere ni mucho tiempo ni una gran experiencia. Este detalle las hace perfectas para aquellas personas que quieren iniciarse en la jardinería o simplemente quieren convertir el jardín en un oasis de color.

Estas plantas necesitan un recipiente que garantice buen drenaje, espacio suficiente para el desarrollo de sus raíces y materiales que favorezcan la aireación del sustrato, como el barro o la terracota.

En lo que respecta al sustrato, es recomendable que elijas uno aireado y con buen drenaje. Puedes utilizar una mezcla para plantas de interior o preparar tu propio sustrato, combinando tierra para macetas, perlita y arena en partes iguales.

gerbera Esta planta es muy utilizada para crear arreglos florales. Imagen: Freepik.

La gerbera funciona muy bien tanto en interior como en exterior, siempre que se cumplan sus necesidades de luz. Lo ideal es que reciba mucha luz indirecta brillante, así que la puedes posicionar cerca de una ventana con cortina, o si la cultivas en el jardín puedes asegurarte que reciba sol de mañana y cambiarla de lugar en la tarde. Evita que la planta reciba el sol fuerte del mediodía para prevenir quemaduras.