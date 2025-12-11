Por qué hay que ponerle bicarbonato a las plantas de interior: qué hace en ellas

Entre sus principales beneficios, los especialistas en jardinería destacan que:

Previene la aparición de hongos , como el mildiu o el oídio, que generan manchas blancas o polvosas en hojas y tallos.

, como el mildiu o el oídio, que generan manchas blancas o polvosas en hojas y tallos. Disminuye la presencia de insectos , como pulgones y cochinillas, que afectan la savia y debilitan a la planta.

, como pulgones y cochinillas, que afectan la savia y debilitan a la planta. Neutraliza olores y bacterias en la tierra, sobre todo en macetas con riego frecuente o sin buen drenaje.

en la tierra, sobre todo en macetas con riego frecuente o sin buen drenaje. Mejora la vitalidad general de la planta, si se usa con moderación.

Cómo aplicar el bicarbonato en las plantas correctamente

Se recomiendan varias formas seguras y efectivas de aplicar bicarbonato en plantas de interior:

En spray antifúngico: Se disuelve una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua y se agrega una gota de detergente neutro. Luego, se pulveriza sobre las hojas afectadas, una vez por semana, preferiblemente en horarios sin sol directo.

Espolvoreado sobre la tierra: Se coloca una pequeña cantidad directamente sobre el sustrato, alrededor del tallo, para prevenir la aparición de hongos en la base.

Como enjuague para macetas: También se utiliza para lavar las macetas vacías antes de volver a plantar, eliminando posibles residuos dañinos.

Precauciones a tener en cuenta para dejar tus plantas magníficas

Aunque el bicarbonato es natural y seguro, su uso excesivo puede alterar el equilibrio del suelo o provocar quemaduras leves en las hojas. Por eso, se recomienda: