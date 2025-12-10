Cómo prevenir el sarro de los dientes usando un poco de bicarbonato de sodio: elemento casero efectivo

Si bien pocas personas lo saben, hay pruebas de que el sarro de los dientes puede ser prevenido con distintos elementos caseros, aunque los mismos deben ser utilizados con precaución porque pueden dañar el esmalte. Uno de ellos es el bicarbonato.
El bicarbonato de sodio puede ser efectivo para prevenir el sarro de los dientes, ayudando a eliminar la placa y manchas superficiales por ser un abrasivo suave. ¿Cómo utilizarlo?
Cómo prevenir el sarro de los dientes usando un poco de bicarbonato
Puedes usar bicarbonato de sodio con moderación (una o dos veces por semana) como medida complementaria a tu higiene habitual, pero no como sustituto de la pasta dental con flúor para lograr estos resultados. Todo lo que tienes que hacer es crear una pasta, la cual se hace siguiendo los pasos que se muestran a continuación:
- Prepara la mezcla: mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio con un poco de agua tibia hasta formar una pasta consistente.
- Cepilla suavemente: moja tu cepillo de dientes en la pasta y cepilla tus dientes con suavidad, enfocándote en las zonas donde se acumula la placa, como lo harías con pasta dental normal.
- Enjuaga abundantemente: después del cepillado, enjuaga tu boca muy bien para eliminar cualquier residuo de bicarbonato, lo cual es vital para proteger tu esmalte.
- Frecuencia: realiza este proceso una vez por semana para evitar la abrasión excesiva del esmalte.
Es indispensable complementar esto con visitas regulares al dentista para limpiezas profesionales. Ni el bicarbonato, ni ningún remedio casero para los dientes, sustituye la limpieza y el trabajo de un profesional.
Por qué se forma el sarro en los dientes
El sarro se forma cuando la placa dental, una película pegajosa de bacterias, no se elimina correctamente. Con el tiempo, esta placa se endurece, y se mineraliza al entrar en contacto con los minerales de la saliva.
La acumulación de sarro en los dientes se debe principalmente a una mala higiene bucal, pero también influyen la dieta, la composición de la saliva y la genética.