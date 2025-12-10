Cómo prevenir el sarro de los dientes usando un poco de bicarbonato de sodio: elemento casero efectivo

El bicarbonato de sodio puede ser efectivo para prevenir el sarro de los dientes, ayudando a eliminar la placa y manchas superficiales por ser un abrasivo suave. ¿Cómo utilizarlo?

sarro, dientes.avif El sarro en los dientes puede ser prevenido con elementos caseros.

Cómo prevenir el sarro de los dientes usando un poco de bicarbonato

Puedes usar bicarbonato de sodio con moderación (una o dos veces por semana) como medida complementaria a tu higiene habitual, pero no como sustituto de la pasta dental con flúor para lograr estos resultados. Todo lo que tienes que hacer es crear una pasta, la cual se hace siguiendo los pasos que se muestran a continuación: