Multimillonario estadounidense compra 3 islas a América del Sur y las dona a 2 países de la región

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Multimillonario estadounidense compra islas en Sudamérica y las dona a 2 países de la región para impulsar sus economías

En este contexto, Uruguay protagoniza un caso particular dentro de la región. El país incorporó oficialmente tres islas del río Uruguay, Chala, Ingá y Pingüino, a su sistema de áreas protegidas, sumando alrededor de 514 hectáreas de territorio dedicado a la conservación. Estas tierras fueron adquiridas y posteriormente donadas por el filántropo estadounidense Gilbert Butler a través de su fundación ambiental, integrándose al Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay.

Según información del gobierno uruguayo, esta incorporación no solo amplía la superficie protegida, sino que también refuerza un modelo de gestión ambiental que combina protección ecológica con cooperación internacional. Las islas pasan a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), un marco institucional que busca preservar ecosistemas representativos del país y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

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La importancia de estas islas

El proyecto tiene además una dimensión binacional relevante. Al formar parte de un río compartido con Argentina, estas áreas se integran en esfuerzos de coordinación ambiental entre ambos países, orientados a la conservación de la biodiversidad, el manejo conjunto de recursos naturales y la promoción del ecoturismo responsable. En este sentido, el río Uruguay deja de ser únicamente una frontera política para convertirse en un espacio de gestión compartida.

Este tipo de iniciativas también marca un precedente importante: es una de las primeras veces que Uruguay incorpora tierras privadas al sistema de conservación nacional mediante donación. Esto abre la puerta a nuevos modelos de protección donde actores privados, organizaciones internacionales y Estados pueden colaborar directamente en la preservación de ecosistemas sensibles.

Las implicancias van más allá de lo ambiental. Estas islas representan oportunidades para el desarrollo de turismo sostenible, investigación científica y educación ambiental, especialmente en comunidades cercanas al río. También refuerzan la idea de que la conservación no es un esfuerzo aislado, sino una red de decisiones que conectan territorio, política y ciencia.