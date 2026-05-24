Tras 65 años, reintroducen árboles históricos a una isla de América Latina

El proyecto de restauración fue impulsado por organizaciones ambientales, científicos y guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). En una de las campañas más recientes se plantaron especies únicas del archipiélago, como peralillo, luma y juan bueno, árboles que solo existen en estas islas del Pacífico.

El archipiélago Juan Fernández está ubicado a unos 667 kilómetros de la costa continental chilena y posee uno de los niveles de endemismo vegetal más altos de Sudamérica. Cerca del 64% de sus especies de plantas son exclusivas de estas islas. Sin embargo, desde el siglo XVI el ecosistema comenzó a deteriorarse por la tala de bosques y la introducción de cabras, conejos, ratas y plantas invasoras que desplazaron a la vegetación original.

Arboles (1)

Uno de los espacios más amenazados del continente

Los científicos advierten que más de tres cuartas partes de las especies vegetales nativas del archipiélago están amenazadas o en peligro de extinción. Algunas sobreviven apenas en pequeñas quebradas de difícil acceso. En ciertos casos, quedan menos de mil ejemplares silvestres.

La recuperación de estos árboles no consiste solo en plantar semillas. Antes, los equipos deben reproducir las especies en viveros, controlar plantas invasoras y proteger el terreno para evitar que animales introducidos destruyan los brotes jóvenes. Además, muchas especies crecen lentamente debido al clima oceánico y a las condiciones montañosas de la isla.

El objetivo es restaurar parte del bosque original que cubría Robinson Crusoe antes de la intervención humana. Un paisaje que durante siglos fue reemplazado por erosión, incendios y especies exóticas, y que hoy representa uno de los ecosistemas insulares más amenazados de América Latina.