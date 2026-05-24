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Un mendocino y otro apostador del Quini 6 ganaron más de $3.000 millones en el sorteo del domingo

En un nuevo sorteo del Quini 6, un apostador mendocino y otro del interior del país se llevaron miles de millones en el sorteo de este domingo 24 de mayo

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Un mendocino y otro apostador del Quini 6 ganaron más de $3.000 millones en el sorteo del domingo

Un mendocino y otro apostador del Quini 6 ganaron más de $3.000 millones en el sorteo del domingo

Nuevamente el Quini 6 dejó con la boca abierta a todos: esta vez un mendocino y otro apostador también del interior del país se llevaron más de $3 mil millones en el sorteo 3376 de este domingo.

Además, en un sorteo inédito, este domingo el Quini 6 entregó diez premios de 15.000 dólares cada uno entre los apostadores que conservaran en su poder los tickets de las jugadas de mayo. En este sorteo de domingo, el Quini 6 sorprendió con un mega pozo que repartirá entre dos afortunados que consiguieron obtener los seis aciertos:

  • uno de los apostadores compró la boleta ganadora en la agencia 000464-000 de la localidad de San Martín, en Mendoza
  • el otro ganador hizo su jugada en la agencia 00627-005, en la localidad de Santo Tomé, Corrientes
  • los números favorecidos fueron 08 - 12 - 15 - 18 - 21 - 36, en la modalidad Revancha
  • cada uno cobrará $3.310.683.208,20
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Un mendocino y otro apostador del Quini 6 ganaron más de $3.000 millones en el sorteo del domingo.

Un mendocino y otro apostador del Quini 6 ganaron más de $3.000 millones en el sorteo del domingo.

Quini 6: quiénes ganaron los 15 mil dólares para viajar al Mundial 2026

En este sorteo 3376 del Quini 6 del domingo 24 de mayo de 2026 también se sortearon 10 premios de U$D15.000 para viajar al Mundial 2026 y estos fueron los felices ganadores:

  • ticket 100212499, sorteo 3372, Casilda (Santa Fe)
  • ticket 204101936, sorteo 3370, Cipolletti (Río Negro)
  • ticket 100069403, sorteo 3372, Nogoyá (Entre Ríos)
  • ticket 282735272, sorteo 3374, Colonia Santa Rosa (Salta)
  • ticket 282683338, sorteo 3372, Metán (Salta)
  • ticket 466952377, sorteo 3374, Goya (Corrientes)
  • ticket 011497488, sorteo 3375, Capital Federal
  • ticket 100130103, sorteo 3370, Santa Fe
  • ticket 100051246, sorteo 3373, Gálvez (Santa Fe)
  • ticket 100129883, sorteo 3376, Monte Cristo (Córdoba)

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Un mendocino y otro apostador del Quini 6 ganaron más de $3.000 millones en el sorteo del domingo.

Un mendocino y otro apostador del Quini 6 ganaron más de $3.000 millones en el sorteo del domingo.

Quini 6: todos los resultados y ganadores del sorteo 3376 del domingo

  • TRADICIONAL

05 - 08 - 10 - 12 - 28 - 34

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

72 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $656.277,75

3.151 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.498,76

  • LA SEGUNDA

11 - 14 - 20 - 35 - 39 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

21 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.250.095,14

1.141 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.423,84

  • REVANCHA

08 - 12 - 15 - 18 - 21 - 36

2 GANADORES 6 aciertos (cada uno cobrará $3.310.683.208,20)

Agencia 00627-005, Santo Tomé (Corrientes) y Agencia 000464-000, San Martín (Mendoza)

  • SIEMPRE SALE

00 - 07 - 21 - 25 - 29 - 35

13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $32.625.198,69

  • POZO EXTRA

05 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 18 – 20 – 21 – 28 – 34 – 35 – 36 – 39 – 43

1.350 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $114.814,81

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