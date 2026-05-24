Además, en un sorteo inédito, este domingo el Quini 6 entregó diez premios de 15.000 dólares cada uno entre los apostadores que conservaran en su poder los tickets de las jugadas de mayo. En este sorteo de domingo, el Quini 6 sorprendió con un mega pozo que repartirá entre dos afortunados que consiguieron obtener los seis aciertos:

uno de los apostadores compró la boleta ganadora en la agencia 000464-000 de la localidad de San Martín, en Mendoza

el otro ganador hizo su jugada en la agencia 00627-005, en la localidad de Santo Tomé, Corrientes

hizo su jugada en la agencia 00627-005, en la localidad de los números favorecidos fueron 08 - 12 - 15 - 18 - 21 - 36 , en la modalidad Revancha

, en la modalidad cada uno cobrará $3.310.683.208,20

quini 6 ganadores resultados sorteo del domingo 2 Un mendocino y otro apostador del Quini 6 ganaron más de $3.000 millones en el sorteo del domingo.

Quini 6: quiénes ganaron los 15 mil dólares para viajar al Mundial 2026

En este sorteo 3376 del Quini 6 del domingo 24 de mayo de 2026 también se sortearon 10 premios de U$D15.000 para viajar al Mundial 2026 y estos fueron los felices ganadores: