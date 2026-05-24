Un mendocino y otro apostador del Quini 6 ganaron más de $3.000 millones en el sorteo del domingo.

Nuevamente el Quini 6 dejó con la boca abierta a todos: esta vez un mendocino y otro apostador también del interior del país se llevaron más de $3 mil millones en el sorteo 3376 de este domingo.
Además, en un sorteo inédito, este domingo el Quini 6 entregó diez premios de 15.000 dólares cada uno entre los apostadores que conservaran en su poder los tickets de las jugadas de mayo. En este sorteo de domingo, el Quini 6 sorprendió con un mega pozo que repartirá entre dos afortunados que consiguieron obtener los seis aciertos:
- uno de los apostadores compró la boleta ganadora en la agencia 000464-000 de la localidad de San Martín, en Mendoza
- el otro ganador hizo su jugada en la agencia 00627-005, en la localidad de Santo Tomé, Corrientes
- los números favorecidos fueron 08 - 12 - 15 - 18 - 21 - 36, en la modalidad Revancha
- cada uno cobrará $3.310.683.208,20
Quini 6: quiénes ganaron los 15 mil dólares para viajar al Mundial 2026
En este sorteo 3376 del Quini 6 del domingo 24 de mayo de 2026 también se sortearon 10 premios de U$D15.000 para viajar al Mundial 2026 y estos fueron los felices ganadores:
- ticket 100212499, sorteo 3372, Casilda (Santa Fe)
- ticket 204101936, sorteo 3370, Cipolletti (Río Negro)
- ticket 100069403, sorteo 3372, Nogoyá (Entre Ríos)
- ticket 282735272, sorteo 3374, Colonia Santa Rosa (Salta)
- ticket 282683338, sorteo 3372, Metán (Salta)
- ticket 466952377, sorteo 3374, Goya (Corrientes)
- ticket 011497488, sorteo 3375, Capital Federal
- ticket 100130103, sorteo 3370, Santa Fe
- ticket 100051246, sorteo 3373, Gálvez (Santa Fe)
- ticket 100129883, sorteo 3376, Monte Cristo (Córdoba)
Quini 6: todos los resultados y ganadores del sorteo 3376 del domingo
- TRADICIONAL
05 - 08 - 10 - 12 - 28 - 34
POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)
72 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $656.277,75
3.151 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.498,76
- LA SEGUNDA
11 - 14 - 20 - 35 - 39 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)
21 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.250.095,14
1.141 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.423,84
- REVANCHA
08 - 12 - 15 - 18 - 21 - 36
2 GANADORES 6 aciertos (cada uno cobrará $3.310.683.208,20)
Agencia 00627-005, Santo Tomé (Corrientes) y Agencia 000464-000, San Martín (Mendoza)
- SIEMPRE SALE
00 - 07 - 21 - 25 - 29 - 35
13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $32.625.198,69
- POZO EXTRA
05 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 18 – 20 – 21 – 28 – 34 – 35 – 36 – 39 – 43
1.350 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $114.814,81