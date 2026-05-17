El Quini 6 realiza este domingo 17 de mayo de 2026 el sorteo 3374, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3374 del domingo 17 de mayo
- TRADICIONAL
06 - 26 - 29 - 30 - 31 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.225.219.170)
20 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.268.858,60
1.116 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.198,16
- LA SEGUNDA
01 - 06 - 11 - 17 - 40 - 42
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.491.772.464)
32 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.418.036,63
2.380 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.719,81
- REVANCHA
02 - 08 - 10 - 20 - 41 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($5.715.115.088)
- SIEMPRE SALE
12 - 13 - 14 - 15 - 22 - 35
42 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.695.590,07
(10 de Buenos Aires, 10 de Santa Fe, 5 de Córdoba, 3 de Mendoza, 2 de Misiones, 2 de Chubut, 2 de Capital Federal, 2 de Chaco, 1 de La Rioja, 1 de Entre Ríos, 1 de Río Negro, 1 de Jujuy, 1 de Formosa, 1 de Santiago del Estero)
- POZO EXTRA
01 – 02 – 04 – 06 – 09 – 15 – 16 – 17 – 20 – 28 – 30 – 32 – 40 – 41 – 42
1.900 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $81.578,95
Quini 6 prepara un nuevo premio especial para el sorteo del domingo 24 de mayo
¡No te olvides que el próximo sorteo del Quini 6 del domingo 24 de mayo de 2026 se sortearán U$D15.000 para que vayas al Mundial 2026!
- participan todos los tickets desde el 3 de mayo al 24 de mayo inclusive
- ¡guardá todos los tickets que tengas y ya estarás participando!
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15