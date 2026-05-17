Quini 6: los resultados del sorteo 3374 del domingo 17 de mayo

TRADICIONAL

06 - 26 - 29 - 30 - 31 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.225.219.170)

20 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.268.858,60

1.116 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.198,16

LA SEGUNDA

01 - 06 - 11 - 17 - 40 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.491.772.464)

32 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.418.036,63

2.380 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.719,81

REVANCHA

02 - 08 - 10 - 20 - 41 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($5.715.115.088)

SIEMPRE SALE

12 - 13 - 14 - 15 - 22 - 35

42 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.695.590,07

(10 de Buenos Aires, 10 de Santa Fe, 5 de Córdoba, 3 de Mendoza, 2 de Misiones, 2 de Chubut, 2 de Capital Federal, 2 de Chaco, 1 de La Rioja, 1 de Entre Ríos, 1 de Río Negro, 1 de Jujuy, 1 de Formosa, 1 de Santiago del Estero)

POZO EXTRA

01 – 02 – 04 – 06 – 09 – 15 – 16 – 17 – 20 – 28 – 30 – 32 – 40 – 41 – 42

1.900 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $81.578,95

Quini 6 prepara un nuevo premio especial para el sorteo del domingo 24 de mayo

¡No te olvides que el próximo sorteo del Quini 6 del domingo 24 de mayo de 2026 se sortearán U$D15.000 para que vayas al Mundial 2026!

participan todos los tickets desde el 3 de mayo al 24 de mayo inclusive

¡guardá todos los tickets que tengas y ya estarás participando!

quini 6 resultados sorteo ganadores 1

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: