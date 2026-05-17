Pánico en Guaymallén por un incendio en una distribuidora: se escucharon explosiones y hubo daños totales

incendio guaymallen El incendio fue en Guaymallén. Foto: Ministerio de Seguridad

El foco ígneo se concentró en la planta alta del inmueble, que se utiliza para al almacenamiento de aerosoles, papeles y cajas de cartón, materiales que lógicamente potenciaron el hecho.

Tras algunas horas de trabajo para contener las llamas y posteriores tareas de enfriamiento, los Bomberos lograron sofocar el fuego y confirmaron que los daños en ese sector fueron totales, aunque evitaron con éxito que las llamas se propagaran a las propiedades colindantes.

incendio guaymallen 2 Daños totales dejó el incendio. Foto: Ministerio de Seguridad

La hipótesis del incendio de la distribuidora en Guaymallén

El dueño del establecimiento, un hombre de 56 años, estuvo en el lugar mientras los peritos realizaban las primeras inspecciones. Según informaron fuentes policiales, no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales.

Respecto a las causas del incendio, los especialistas de los Bomberos realizaron una inspección ocular preliminar en el sitio y, si bien se aguarda el informe final de las pericias, los datos iniciales indicarían que el hecho no habría sido intencional.