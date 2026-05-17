Una madrugada de terror vivieron los vecinos de Guaymallén cuando un incendio consumió parte de una reconocida distribuidora mayorista. El incidente, que incluyó fuertes explosiones y llamas que alcanzaron varios metros de altura, generó un importante despliegue de la Policía y Bomberos.
Pánico en Guaymallén por un incendio en una distribuidora: se escucharon explosiones y hubo daños totales
El siniestro se desató durante la madrugada de este sábado. Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para evitar que las llamas afectaran a las casas vecinas
El hecho se dio a las 2 de este sábado en el comercio “Mayorista Norte-Distribuidora”, ubicado en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y Jorge O’Brien.
Los llamados al 911 alertaron sobre la presencia del fuego y el estruendo de explosiones provenientes del interior del depósito. Dada la magnitud del siniestro, personal policial y dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén arribaron al lugar. Y minutos después, se sumó el apoyo del Cuartel Central y operarios de la empresa Edemsa, quienes debieron realizar un corte total del suministro eléctrico en la zona para que los brigadistas pudieran trabajar de forma segura.
El foco ígneo se concentró en la planta alta del inmueble, que se utiliza para al almacenamiento de aerosoles, papeles y cajas de cartón, materiales que lógicamente potenciaron el hecho.
Tras algunas horas de trabajo para contener las llamas y posteriores tareas de enfriamiento, los Bomberos lograron sofocar el fuego y confirmaron que los daños en ese sector fueron totales, aunque evitaron con éxito que las llamas se propagaran a las propiedades colindantes.
La hipótesis del incendio de la distribuidora en Guaymallén
El dueño del establecimiento, un hombre de 56 años, estuvo en el lugar mientras los peritos realizaban las primeras inspecciones. Según informaron fuentes policiales, no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales.
Respecto a las causas del incendio, los especialistas de los Bomberos realizaron una inspección ocular preliminar en el sitio y, si bien se aguarda el informe final de las pericias, los datos iniciales indicarían que el hecho no habría sido intencional.