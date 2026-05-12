Un hombre de 71 años murió calcinado este domingo en un predio de Atuel Norte, en San Rafael, luego de desvanecerse mientras realizaba una quema de basura.
Un hombre murió calcinado tras desvanecerse mientras quemaba basura en San Rafael
La esposa de Antonio Florentino Rodríguez, de 71 años, denunció que no regresaba a la casa y la Policía encontró el cuerpo en un predio con basura en San Rafael
La víctima fue identificada como Antonio Florentino Rodríguez, quien había salido de su vivienda en automóvil hacia un terreno ubicado sobre calle José Hernández, a unos 500 metros de la casa que compartía con su esposa.
Según las primeras averiguaciones, el hombre inició una quema de residuos y, por causas que todavía se investigan, se habría descompensado y cayó al suelo en medio de las llamas.
Horas más tarde, su esposa denunció ante la Policía que Rodríguez no había regresado al domicilio. A partir de ese aviso, efectivos realizaron un rastrillaje en la zona y encontraron el cuerpo calcinado en el lugar donde se produjo el incendio.
Los restos fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de las pericias correspondientes.
Fuentes policiales indicaron que, en principio, no habría intervención de terceros en el hecho.
La causa quedó judicializada en la Comisaría 42ª de Salto de Las Rosas bajo la carátula de “averiguación muerte”.