Un hombre murió calcinado tras desvanecerse mientras quemaba basura en San Rafael

incendio basura 2 Incendio de basura. Imagen ilustrativa.

Horas más tarde, su esposa denunció ante la Policía que Rodríguez no había regresado al domicilio. A partir de ese aviso, efectivos realizaron un rastrillaje en la zona y encontraron el cuerpo calcinado en el lugar donde se produjo el incendio.

Los restos fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de las pericias correspondientes.

Fuentes policiales indicaron que, en principio, no habría intervención de terceros en el hecho.

La causa quedó judicializada en la Comisaría 42ª de Salto de Las Rosas bajo la carátula de “averiguación muerte”.