Uber moto: apuñalaron en la cabeza a un joven conductor en un robo

El hecho se registró alrededor de las 22 en calle Cangallo al 1700, donde, según los primeros testimonios, delincuentes interceptaron al motociclista y lo atacaron con un arma blanca en medio del asalto. La escena generó momentos de extrema tensión y conmoción entre los vecinos de la zona.

Minutos después del ataque, una ambulancia arribó al lugar y trasladó de urgencia a la víctima hacia el Hospital Padilla, donde quedó bajo observación médica. Hasta el momento no trascendió información oficial sobre la gravedad de las heridas ni sobre su evolución clínica.

Testigos relataron que el joven presentaba una profunda herida en la cabeza y permanecía consciente mientras era asistido por personal de emergencias. El dramático momento quedó registrado en videos tomados por vecinos, donde se observa el operativo sanitario y la preocupación de quienes presenciaron la agresión.

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Uber moto apuñalado: buscan a los agresores

Por estas horas, la Policía intenta identificar a los responsables del violento robo. Hasta el momento no se informó si hubo detenidos ni si los atacantes lograron concretar el robo de la motocicleta o pertenencias de la víctima.

El caso volvió a encender la alarma por los reiterados hechos de inseguridad que afectan a trabajadores de aplicaciones de viajes y reparto en Tucumán, especialmente durante horarios nocturnos.