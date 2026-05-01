Conmoción y tragedia: encontraron muerto a un trabajador de Uber arriba de su auto

La muerte de este trabajador de Uber, representó el tercer deceso reportado en Santiago del Estero en la jornada, una estadística dolorosa que ha generado un profundo clima de conmoción y angustia.

La Justicia de Santiago del Estero tomó intervención de forma rápida luego de la tragedia, dispuso un cerco perimetral en la escena del hallazgo y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

Allí, el cuerpo médico forense llevó a cabo la autopsia correspondiente, una medida que resultará clave para determinar las causas fehacientes del deceso y confirmar si se trató de una descompensación natural o si hay otros factores involucrados.

tragedia-santiago-del-estero3 Foto ilustrativa.

Tragedia en Santiago del Estero: identificaron al trabajador de Uber

Luego de las primeras pericias realizadas en el interior del habitáculo por el personal de Criminalística y tras cruzar los datos del auto, las fuentes policiales lograron establecer la identidad del fallecido.

Se trata de un hombre de 65 años de edad, identificado como Manuel Silvestre Aranda, un reconocido vecino del barrio Ejército Argentina, que actualmente se ganaba la vida trabajando a destajo como conductor de la aplicación de viajes Uber.

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Hallazgo y misterio en Santiago del Estero: dolor por la tragedia

El hermetismo que mantuvo la policía durante los primeros minutos dio paso a la notificación formal a sus familiares, quienes se acercaron a las inmediaciones de la calle Yrigoyen protagonizando escenas de muchísimo dolor y llanto al enterarse de la tragedia.

Rápidamente, la confirmación de la identidad del hombre fallecido comenzó a circular por los distintos grupos de WhatsApp y redes sociales de sus colegas choferes. Los conductores de diversas plataformas de movilidad expresaron su profundo pesar por la pérdida de su compañero de ruta y manifestaron su solidaridad con la familia en este momento tan difícil.

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Por estas horas, los efectivos de la Brigada de Investigaciones se encuentran relevando minuciosamente las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las cercanías de la estación de servicio, con el objetivo primordial de reconstruir las últimas horas de la víctima, saber si llevaba a algún pasajero consigo y arrojar luz definitiva sobre este luctuoso hecho que enluta a Santiago del Estero.