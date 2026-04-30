Mafia china: el aterrador mensaje que le dejaron a un supermercado

Las amenazas se descubrieron el jueves 23 de abril en un comercio ubicado sobre la calle Fleming al 100. La víctima, identificada como Chen Jian Iao, encontró la advertencia escrita en idioma chino: “Si abrís el local, te matamos”.

Según explicó, el color rojo utilizado en la pintada tiene un significado particular dentro de la Mafia china, ya que simboliza la sangre de las víctimas. Para el comerciante, el objetivo de los intimidadores era que no abriera el negocio o que pagara una suma de dinero a cambio de “protección”.

A partir de la denuncia, el Gabinete de Extorsivos de la Dirección de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata intervino en el caso bajo la coordinación de la fiscal Florencia Salas, titular de la UFI N° 1, quien dio inicio a una causa por el delito de “Coacción”.

Los investigadores realizaron tareas de inteligencia que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, seguimientos encubiertos y la identificación de un vehículo sospechoso: una camioneta Toyota Hilux SW4 negra en la que se desplazaban los presuntos autores de las amenazas.

china1

Con esos elementos, la Justicia autorizó allanamientos que se concretaron en las últimas horas en un comercio ubicado en la calle Cerrito al 300, a unas seis cuadras del lugar de la amenaza. Allí fueron detenidos Ni Fei, de 38 años, y Liao Deping, de 36, ambos de nacionalidad china y con documentos argentinos.

Durante el operativo, los efectivos policiales encontraron una valija con 184 millones de pesos en efectivo, dos pistolas calibre 9 milímetros marca Pietro Beretta con sus cargadores y 13 municiones, además de teléfonos celulares y las prendas que habrían sido utilizadas durante el hecho.

Según informaron fuentes del caso, Ni Fei quedó imputado por los delitos de coacción y tenencia ilegal de arma de guerra, y fue trasladado a la Unidad Penal 44. En tanto, Liao Deping fue notificado de la formación de una causa por coacción.

En paralelo, intervino personal de Migraciones, que confirmó que los acusados no presentaban irregularidades en su situación en el país. Además, inspectores de la Municipalidad de General Pueyrredón dispusieron la clausura del comercio allanado debido a graves falencias estructurales y falta de medidas de seguridad obligatorias.

Fuente: minutouno.com