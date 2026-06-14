Una investigación por una sucesión de amenazas, robos, daños e incendios contra un merendero de Maipú derivó en la detención de 6 personas durante una serie de allanamientos realizados este sábado en el barrio Unidos por una Esperanza.
Cayeron 6 sospechosos de amenazar, robar e incendiar un merendero en Maipú
La Policía realizó 9 allanamientos y arrestó a los presuntos responsables de una serie de hechos violentos contra el espacio comunitario
La causa está a cargo de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Maipú, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, y se inició a partir de las denuncias presentadas por una familia que desarrollaba actividades comunitarias en un terreno del departamento.
De acuerdo con la pesquisa, las víctimas habrían sido amenazadas en reiteradas oportunidades e incluso intimidadas con armas de fuego para que abandonaran tanto el predio donde funcionaba el merendero como su vivienda particular.
Además, los investigadores vincularon a los sospechosos con distintos daños ocasionados en el lugar, el robo de elementos y el incendio de parte de las instalaciones.
Con el avance de la investigación, los efectivos lograron identificar a los presuntos involucrados y establecer los domicilios donde residían. Con autorización de la Oficina Fiscal de Maipú se realizaron 9 allanamientos simultáneos en distintos inmuebles del barrio.
Como resultado fueron detenidas 6 personas señaladas como presuntas autoras de los hechos investigados.
Durante los operativos también se secuestró un arma de fabricación casera tipo tumbera, dos réplicas de pistola, municiones, objetos denunciados como sustraídos y marihuana.
Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los elementos incautados fueron incorporados al expediente judicial.