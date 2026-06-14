Cayeron 6 sospechosos de amenazar, robar e incendiar un merendero en Maipú

Móvil policial (1).jpg La Policía detuvo a 6 personas en allanamientos en Maipú.

Además, los investigadores vincularon a los sospechosos con distintos daños ocasionados en el lugar, el robo de elementos y el incendio de parte de las instalaciones.

Con el avance de la investigación, los efectivos lograron identificar a los presuntos involucrados y establecer los domicilios donde residían. Con autorización de la Oficina Fiscal de Maipú se realizaron 9 allanamientos simultáneos en distintos inmuebles del barrio.

Como resultado fueron detenidas 6 personas señaladas como presuntas autoras de los hechos investigados.

Durante los operativos también se secuestró un arma de fabricación casera tipo tumbera, dos réplicas de pistola, municiones, objetos denunciados como sustraídos y marihuana.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los elementos incautados fueron incorporados al expediente judicial.