Una investigación por un robo agravado ocurrido en Maipú derivó en 6 allanamientos realizados en distintos puntos del departamento y en la detención de dos personas como presuntos autores del hecho, mientras un tercero quedó a disposición de la Justicia.
Una investigación por un robo terminó con detenidos, secuestro de armas y drogas en Maipú
Los allanamientos se realizaron en seis viviendas maipucinas. Policías secuestraron un arma de fuego, municiones, teléfonos celulares y estupefacientes
Los procedimientos se realizaron luego de que los investigadores lograran identificar a los sujetos que habrían participado del robo y encontrar domicilios vinculados a la causa. Además de las detenciones, se recuperó una bicicleta que había sido robada durante el episodio.
Un robo violento: así comenzó la investigación
La causa se inició a partir de la denuncia de una víctima que fue interceptada por varias personas, quienes la agredieron físicamente y le robaron sus pertenencias.
A partir del trabajo dela investigación, se reunieron pruebas para avanzar sobre seis viviendas ubicadas en diferentes sectores de Maipú, donde se realizaron los allanamientos ordenados por la Justicia.
Como resultado de esos allanamientos fueron detenidos dos hombres, mientras que una tercera persona quedó vinculada con el caso.
Qué encontraron durante los allanamientos
Los policías secuestraron un revólver calibre 22 con cargador y municiones, una réplica de arma de fuego, teléfonos celulares y marihuana.
Además, los investigadores recuperaron la bicicleta que había sido robada y otros elementos que serán incorporados a la causa.
La investigación continúa y la Justicia analiza el material secuestrado en Maipú para determinar si existen posibles vínculos con otros hechos.