Una investigación por un robo terminó con detenidos, secuestro de armas y drogas en Maipú

A partir del trabajo dela investigación, se reunieron pruebas para avanzar sobre seis viviendas ubicadas en diferentes sectores de Maipú, donde se realizaron los allanamientos ordenados por la Justicia.

Como resultado de esos allanamientos fueron detenidos dos hombres, mientras que una tercera persona quedó vinculada con el caso.

Qué encontraron durante los allanamientos

Los policías secuestraron un revólver calibre 22 con cargador y municiones, una réplica de arma de fuego, teléfonos celulares y marihuana.

Además, los investigadores recuperaron la bicicleta que había sido robada y otros elementos que serán incorporados a la causa.

La investigación continúa y la Justicia analiza el material secuestrado en Maipú para determinar si existen posibles vínculos con otros hechos.