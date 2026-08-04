Denunció que le robaron la identidad y alquilaron un auto y retiraron otro secuestrado en Capital

Dijo que en 2025 una empresa que alquila vehículos a particulares -turistas, en su mayoría- le reclamó la devolución de un rodado que él nunca rentó, aunque en los registros figuraba como tal con el DNI aunque con una fotografía distinta.

Los casos de robo de identidad

Natalia Maturano, la esposa de Pablo Antonio Núñez, explicó que en 2025 denunció el caso de supresión de identidad en la Fiscalía de San Martín por el falso alquiler del vehículo a la empresa situada en la Quinta Sección de Ciudad y con otras bases operativas en Maipú y el aeropuerto internacional El Plumerillo.

Y que de la cuestionada restitución del Corsa blanco, que se destapó el jueves último tras un accidente en el Acceso Sur, se enteraron gracias a las noticias, ya que en los papeles presentados ante la Municipalidad de Mendoza y la Justicia figuraba Pablo Antonio Núñez.

Pablo Antonio Núñez, con número de DNI y todo, aparece como quien retiró el Corsa blanco de la playa de secuestros de Capital en 2025. El vehículo se accidentó el 30 de julio en el Acceso Sur.

"Inmediatamente asociamos este episodio al que nos había ocurrido un año antes, cuando desde la agencia de alquiler de autos a mi esposo le reclamaron la devolución de un vehículo alquilado a su nombre, pero que él jamás había rentado", relató.

Aquella vez, la compañía le exhibió a Pablo Antonio Núñez toda la documentación recibida como condición para alquilarle el rodado. Coincidía en casi todo. Como los datos del DNI, que eran correctos y coincidentes. Pero había dos excepciones: el Pablo Antonio Núñez que aparecía en la foto del DNI recibido en la agencia no era el mismo Pablo Núñez al que le reclamaban la devolución del rodado. Y el DNI era el triplicado, no el original como el que porta Núñez.

Las claves de los casos de robo de identidad

A continuación, otros detalles importantes: las imágenes de las cámaras de videoseguridad de la empresa de alquiler revelaron que el hombre que rentó el auto en cuestión no se parecía en nada al Pablo Antonio Núñez de la zona Este. Y que era idéntico al Núñez de la foto del DNI aparentemente falsificado.

Conclusión: a Pablo Antonio Núñez le robaron la identidad -no el DNI, porque lo tiene en su poder- y la utilizaron en dos episodios de 2025 que están bajo investigación judicial.

1) El retiro del Corsa blanco de la playa de secuestros de la Municipalidad de Mendoza -adonde había sido llevado por una infracción vial cometida por uno de los hijos de la propietaria- mediante documentación aparentemente falsificada a una escribanía del Gran Mendoza. El caso está bajo investigación de la Fiscalía por el presunto delito de fraude.

2) El alquiler de un vehículo que nunca fue devuelto a la agencia que lo rentó.

Diario UNO contactó a la empresa propietaria del vehículo para avanzar un poco más en esta historia, pero una empleada dijo que los propietarios no harían declaraciones.