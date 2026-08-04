Pablo Antonio Núñez vive en San Martín, se dedica a la construcción y desde hace más de un año no tiene paz. Denunció que alguien le robó la identidad y comete delitos en su nombre sin haberlo despojado del DNI.
Denunció que le robaron la identidad y alquilaron un auto y retiraron otro secuestrado en Capital
El DNI de Pablo Antonio Núñez aparecen ligados a 2 hechos delictivos de 2025: el alquiler de un auto nunca devuelto y el retiro del Corsa de la playa de Capital
El jueves 30 de julio último se supo que un poder notarial fechado en 2025 y firmado por una mujer fallecida en 2022 habilitó a Pablo Antonio Núñez, previa autorización judicial, a retirar un automóvil Chevrolet Corsa blanco de la playa de secuestros de la Municipalidad de Mendoza.
Este martes, en diálogo con radio Nihuil, la esposa de Núñez desmintió que el hombre haya retirado el Corsa blanco de la playa de Capital y agregó una historia nueva e impactante.
Dijo que en 2025 una empresa que alquila vehículos a particulares -turistas, en su mayoría- le reclamó la devolución de un rodado que él nunca rentó, aunque en los registros figuraba como tal con el DNI aunque con una fotografía distinta.
Los casos de robo de identidad
Natalia Maturano, la esposa de Pablo Antonio Núñez, explicó que en 2025 denunció el caso de supresión de identidad en la Fiscalía de San Martín por el falso alquiler del vehículo a la empresa situada en la Quinta Sección de Ciudad y con otras bases operativas en Maipú y el aeropuerto internacional El Plumerillo.
Y que de la cuestionada restitución del Corsa blanco, que se destapó el jueves último tras un accidente en el Acceso Sur, se enteraron gracias a las noticias, ya que en los papeles presentados ante la Municipalidad de Mendoza y la Justicia figuraba Pablo Antonio Núñez.
"Inmediatamente asociamos este episodio al que nos había ocurrido un año antes, cuando desde la agencia de alquiler de autos a mi esposo le reclamaron la devolución de un vehículo alquilado a su nombre, pero que él jamás había rentado", relató.
Aquella vez, la compañía le exhibió a Pablo Antonio Núñez toda la documentación recibida como condición para alquilarle el rodado. Coincidía en casi todo. Como los datos del DNI, que eran correctos y coincidentes. Pero había dos excepciones: el Pablo Antonio Núñez que aparecía en la foto del DNI recibido en la agencia no era el mismo Pablo Núñez al que le reclamaban la devolución del rodado. Y el DNI era el triplicado, no el original como el que porta Núñez.
Las claves de los casos de robo de identidad
A continuación, otros detalles importantes: las imágenes de las cámaras de videoseguridad de la empresa de alquiler revelaron que el hombre que rentó el auto en cuestión no se parecía en nada al Pablo Antonio Núñez de la zona Este. Y que era idéntico al Núñez de la foto del DNI aparentemente falsificado.
Conclusión: a Pablo Antonio Núñez le robaron la identidad -no el DNI, porque lo tiene en su poder- y la utilizaron en dos episodios de 2025 que están bajo investigación judicial.
1) El retiro del Corsa blanco de la playa de secuestros de la Municipalidad de Mendoza -adonde había sido llevado por una infracción vial cometida por uno de los hijos de la propietaria- mediante documentación aparentemente falsificada a una escribanía del Gran Mendoza. El caso está bajo investigación de la Fiscalía por el presunto delito de fraude.
2) El alquiler de un vehículo que nunca fue devuelto a la agencia que lo rentó.
Diario UNO contactó a la empresa propietaria del vehículo para avanzar un poco más en esta historia, pero una empleada dijo que los propietarios no harían declaraciones.
En pocas palabras
- Robo de identidad: un hombre denunció que usaron su DNI para cometer delitos, incluyendo el alquiler de un auto no devuelto y el retiro de otro vehículo secuestrado.
- Vehículo secuestrado: se investiga cómo un auto Corsa blanco fue retirado de la playa de secuestros de la Municipalidad de Mendoza mediante un poder notarial supuestamente falsificado.
- Doble estafa: el damnificado relató que su identidad fue utilizada en 2025 para alquilar un vehículo que nunca retornó a la agencia y para retirar un auto que no le pertenecía.
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