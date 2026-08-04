El Colegio de Escribanos de Mendoza determinó, tras una investigación interna, que "aparenta ser apócrifa" la autorización notarial presentada en la playa de secuestros de la Municipalidad de Mendoza en 2025 para retirar el vehículo Chevrolet Corsa, que es propiedad de una mujer fallecida en 2022 y que protagonizó un accidente en el Acceso Sur.
El Colegio Notarial investigó la documentación usada para retirar un auto incautado en Capital
Para el Colegio Notarial, "sería apócrifa" la documentación para sacar un auto de la playa de secuestros de Capital, como la autorización de una mujer fallecida
A través de un comunicado de prensa que lleva la firma del Consejo Notarial, la institución informó, además, que "la certificación del Colegio Notarial inserta en el documento es una legalización existente, pero correspondiente a otro instrumento notarial. La legalización no corresponde a una autorización, ha sido indebidamente reproducida en el documento cuestionado, y alterado su código QR de verificación".
El caso del Corsa blanco que chocó el jueves en el Acceso Sur destapó una investigación judicial y notarial por la posesión del vehículo después de que Facundo López, uno de los hijos de la dueña del vehículo, se enterara por radio Nihuil de que el rodado estaba circulando en vez de estar depositado en la playa de secuestros de Capital, adonde había llegado en 2022 por una infracción vial por alcoholemia positiva.
El Corsa fue retirado de la playa de secuestros por orden judicial
Por orden de la Justicia, el vehículo fue retirado en 2025 por un hombre de apellido Núñez, que presentó una autorización notarial firmada poco antes por la dueña que había fallecido en 2022, lo que agravó la situación.
"La escribana involucrada -indicó el Colegio Notarial- se presentó ante las autoridades de este Colegio, a las que comunicó que, según las constancias en su poder, el instrumento notarial por ella autorizado no se corresponde con el presentado para el retiro del automotor involucrado, sino que con esa actuación notarial se expidió una certificación de firmas en una declaración jurada de extravío de documentación de una moto".
La notaria ya radicó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la maniobra presuntamente fraudulenta.
Colegio Notarial: cómo verificar la autenticidad de las certificaciones
El Colegio Notarial de Mendoza agregó que "la autenticidad de las legalizaciones emitidas por esta institución puede verificarse de manera inmediata a través del QR obrante en la misma actuación".
Y más allá de este asunto en particular, informó que "el papel notarial utilizado para los instrumentos notariales cuenta con múltiples medidas de seguridad, diseñadas para evitar su falsificación y permitir la detección de documentos que no reúnan las condiciones de autenticidad exigidas por la ley".
También intervino la Inspección Notarial de la Suprema Corte de Justicia, que oportunamente convocará a los implicados en el caso.
Desde el área Remates Judiciales de la Municipalidad de Mendoza insistieron en que el vehículo Corsa fue retirado de la playa de secuestros en 2025 "por orden de la Justicia, que recibió y analizó toda la documentación presentada por un hombre de apellido Núñez".
En pocas palabras
- Autorización apócrifa: el Colegio de Escribanos de Mendoza investiga una autorización notarial presuntamente falsa para retirar un vehículo secuestrado.
- Vehículo y dueño: se trata de un Chevrolet Corsa, propiedad de una mujer fallecida en 2022, que protagonizó un accidente y estaba secuestrado desde 2022.
- Alteración de documentos: la certificación notarial presentada era legalización de otro instrumento y su código QR fue alterado, según el Colegio Notarial.