El Colegio Notarial investigó la documentación usada para retirar un auto incautado en Capital

El Corsa fue retirado de la playa de secuestros por orden judicial

Por orden de la Justicia, el vehículo fue retirado en 2025 por un hombre de apellido Núñez, que presentó una autorización notarial firmada poco antes por la dueña que había fallecido en 2022, lo que agravó la situación.

"La escribana involucrada -indicó el Colegio Notarial- se presentó ante las autoridades de este Colegio, a las que comunicó que, según las constancias en su poder, el instrumento notarial por ella autorizado no se corresponde con el presentado para el retiro del automotor involucrado, sino que con esa actuación notarial se expidió una certificación de firmas en una declaración jurada de extravío de documentación de una moto".

La notaria ya radicó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la maniobra presuntamente fraudulenta.

Mariela Spaltro, responsable del área Remates Judiciales de la Municipalidad de Mendoza y competente en lo referido a vehículos secuestrados en la playa de la comuna.

Colegio Notarial: cómo verificar la autenticidad de las certificaciones

El Colegio Notarial de Mendoza agregó que "la autenticidad de las legalizaciones emitidas por esta institución puede verificarse de manera inmediata a través del QR obrante en la misma actuación".

Y más allá de este asunto en particular, informó que "el papel notarial utilizado para los instrumentos notariales cuenta con múltiples medidas de seguridad, diseñadas para evitar su falsificación y permitir la detección de documentos que no reúnan las condiciones de autenticidad exigidas por la ley".

También intervino la Inspección Notarial de la Suprema Corte de Justicia, que oportunamente convocará a los implicados en el caso.

Desde el área Remates Judiciales de la Municipalidad de Mendoza insistieron en que el vehículo Corsa fue retirado de la playa de secuestros en 2025 "por orden de la Justicia, que recibió y analizó toda la documentación presentada por un hombre de apellido Núñez".