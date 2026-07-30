Dos vehículos protagonizaron un accidente en el Acceso Sur, en Guaymallén, que terminó generando un caos en esa arteria de ingreso a la ciudad. No sólo por el horario de alto flujo vehicular, sino porque hubo amenazas y hasta una alcoholemia.
Caótico accidente en el Acceso Sur: un alcoholizado, amenazas y dificultad en el tránsito
Dos vehículos protagonizaron el accidente sobre esa arteria en horas de la madrugada
El accidente ocurrió cerca de las 6.30 sobre el Acceso Sur y el cruce con Alsina, en la mano que va hacia el sur. En ese lugar chocaron un Chevrolet Corsa contra un VW Polo. El primero de esos autos también impactó contra el guardarrail que separa ambas manos.
Según informaron testigos a radio Nihuil, el ocupante del Chevrolet Corsa se bajó y empezó a golpear su propio vehículo. Luego llamó a unos amigos que llegaron hasta el lugar, intentaron sacar la patente del auto e increparon a los presentes, incluidos periodistas que cubrían el accidente.
Las autoridades de Tránsito de Guaymallén debieron intervenir para regular el pesado tránsito en la zona mientras se realizaban las pericias correspondientes.
El ocupante del Chevrolet Corsa tenía 2,15 gramos de alcohol en sangre, aunque explicó que en realidad era el acompañante ya que el conductor se retiro del lugar del accidente en persecución de otro supuesto auto que los habría encerrado.
En pocas palabras
- Accidente en Acceso Sur: dos vehículos chocaron en Guaymallén, generando caos vehicular y complicaciones en el tránsito.
- Alcoholemia y amenazas: uno de los ocupantes presentó 2,15 gramos de alcohol en sangre, mientras amigos intentaron intimidar a presentes y periodistas.
- Intervención de Tránsito: las autoridades de Guaymallén regularon el flujo vehicular y realizaron las pericias correspondientes en el lugar.