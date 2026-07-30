Caótico accidente en el Acceso Sur: un alcoholizado, amenazas y dificultad en el tránsito

El accidente ocurrió cerca de las 6.30 sobre el Acceso Sur y el cruce con Alsina, en la mano que va hacia el sur. En ese lugar chocaron un Chevrolet Corsa contra un VW Polo. El primero de esos autos también impactó contra el guardarrail que separa ambas manos.

Según informaron testigos a radio Nihuil, el ocupante del Chevrolet Corsa se bajó y empezó a golpear su propio vehículo. Luego llamó a unos amigos que llegaron hasta el lugar, intentaron sacar la patente del auto e increparon a los presentes, incluidos periodistas que cubrían el accidente.