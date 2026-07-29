Un enfermero golpeó brutalmente a una anciana en un geriátrico y todo quedó grabado

El enfermero fue identificado como Nicolás Gastón Cichero, quien fue despedido apenas la encargada de la Residencia David descubrió que había atacado a dos ancianas alojadas en el geriátrico ubicado en la calle Funes 1783.

Además de usar el video como evidencia para el despido, la encargada del geriátrico radicó una denuncia en la Comisaría 1a de Mar del Plata, tras lo cual el caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio de Composición Temprana de Conflictos Penales, a cargo de la fiscal Graciela Trill.

Cichero es investigado por lesiones leves en perjuicio de una anciana a quien atacó con una cuchara con la que se suponía que le tenía que dar de comer, lo que le provocó una lesión superficial en el labio.

Pero ese no fue el único acto de maltrato en el geriátrico "David", sino que en otro video de circuito cerrado consta que atacó a otra residente a la que arrojó violentamente sobre una cama.

"Por qué no te morís, vieja hija de puta", se escucha gritar al enfermero, que agredió en varias oportunidades a residentes en silla de ruedas.

La impunidad de Cichero terminó cuando familiares de las ancianas reportaron las lesiones de origen sospechoso que veían en sus cuerpos y avisaron a las autoridades del geriátrico.

Recién entonces la encargada Marcela Alejandra Poskin se presentó en la comisaría para radicar la denuncia. Para ese entonces, Nicolás Cichero había logrado fugarse tras ser desvinculado de la empresa.

La Policía bonaerense busca a Cichero mientras avanza la causa en su contra.

Fuente: minutouno.com