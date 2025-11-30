Una abuela fue brutalmente golpeada por un ladrón en su casa

Según relató su familia, el delincuente aprovechó la situación para forcejear con ella, golpearla repetidamente y dejarla inconsciente, para luego robarle el dinero que guardaba y su teléfono celular antes de escapar.

La víctima recuperó la conciencia minutos después, desorientada y con múltiples lesiones producto de la golpiza. Logró pedir ayuda y fue trasladada para recibir atención médica, mientras sus allegados denunciaron el hecho y advirtieron que la mujer quedó profundamente afectada tanto física como emocionalmente.

Temen que el detenido recupere la libertad en poco tiempo y la familia sostiene que la jubilada no se siente protegida ni segura tras el violento episodio.

abuela Víctima. La abuela fue salvajemente golpeada por un delincuente que se le metió a la casa con la excusa de pedir un vaso de agua.

El caso generó conmoción en la zona y entre los vecinos, que expresaron preocupación por el incremento de hechos delictivos en el barrio y pidieron mayor presencia policial.

Los familiares, afectados también por la situación económica y el impacto emocional del ataque, solicitaron la solidaridad de la comunidad para acompañar a la mujer durante su recuperación.

La historia se conoció públicamente gracias al registro realizado por el comunicador Jesús Comunica, con imágenes de Enzo Nahuel López, quienes difundieron el testimonio y las consecuencias del ataque, visibilizando la gravedad de lo ocurrido y el estado de vulnerabilidad en el que quedó la víctima.

Fuente: contextodetucuman.com