Una abuela fue brutalmente golpeada por un ladrón en su casa

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Inseguridad. En el populoso barrio Ejército Argentino, una jubilada fue atacada por un ladrón. 

Tucumán. Una jubilada fue brutalmente golpeada por un joven delincuente que ingresó para robarle.

Una jubilada de San Miguel de Tucumán vivió horas de terror al ser brutalmente atacada dentro de su propia casa, ubicada en el Barrio Ejército Argentino, luego de que un joven ingresara con la excusa de pedir un vaso de agua.

La mujer, que se encontraba sola en la vivienda, abrió la puerta sin imaginar que el desconocido se transformaría en su agresor.

Según relató su familia, el delincuente aprovechó la situación para forcejear con ella, golpearla repetidamente y dejarla inconsciente, para luego robarle el dinero que guardaba y su teléfono celular antes de escapar.

La víctima recuperó la conciencia minutos después, desorientada y con múltiples lesiones producto de la golpiza. Logró pedir ayuda y fue trasladada para recibir atención médica, mientras sus allegados denunciaron el hecho y advirtieron que la mujer quedó profundamente afectada tanto física como emocionalmente.

Temen que el detenido recupere la libertad en poco tiempo y la familia sostiene que la jubilada no se siente protegida ni segura tras el violento episodio.

Víctima. La abuela fue salvajemente golpeada por un delincuente que se le metió a la casa con la excusa de pedir un vaso de agua.

El caso generó conmoción en la zona y entre los vecinos, que expresaron preocupación por el incremento de hechos delictivos en el barrio y pidieron mayor presencia policial.

Los familiares, afectados también por la situación económica y el impacto emocional del ataque, solicitaron la solidaridad de la comunidad para acompañar a la mujer durante su recuperación.

La historia se conoció públicamente gracias al registro realizado por el comunicador Jesús Comunica, con imágenes de Enzo Nahuel López, quienes difundieron el testimonio y las consecuencias del ataque, visibilizando la gravedad de lo ocurrido y el estado de vulnerabilidad en el que quedó la víctima.

Fuente: contextodetucuman.com

