ANSES confirmó un cambio en el pago del aguinaldo para jubilados en diciembre

Desde julio del 2024 que el gobierno nacional tomó la decisión de que los aumentos de ANSES se rigieran a través de la inflación del INDEC, replicando el porcentaje de inflación como incremento. En el caso de los jubilados que cobren la mínima, también recibirán una asistencia económica de 70 mil pesos.

El aumento de ANSES para jubilados, pensionados y asignaciones sociales será del 2.34%, por lo que es el incremento más alto otorgado de mayo a esta parte. Las últimas actualizaciones fueron de:

Mayo: 1,5%

Junio: 1,6%

Julio: 1,9%

Agosto: 1,9%

Septiembre: 2,1%

anses, jubilados (2)

Teniendo en cuenta este aumento, los montos a cobrar por jubilados de ANSES son los siguientes:

Haber mínimo: $340.746

Aguinaldo: $170.373

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar en diciembre: $581.119

ANSES anunció cambios en el pago para jubilados

A pesar de que los ojos de los jubilados se posan de lleno en el monto a cobrar en diciembre con el aguinaldo, ANSES dio otro importante anuncio que es inclusive más trascendental: hay cambios en el calendario de pago para estos beneficiarios. El objetivo del organismo es agilizar las acreditaciones y llegar antes de las fiestas.

Desde ANSES se tomó la decisión, con el aval del gobierno nacional, de cambiar la metodología de pago de los jubilados en diciembre, y es que en vez de pagar a una terminación de DNI por día, se acreditará a dos de ellas. El agrupar a los beneficiarios va para quienes cobran la mínima y la máxima.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de aguinaldo, haberes y bono para jubilados son las siguientes:

anses, jubilados (3)

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo