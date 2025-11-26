ANSES confirmó un cambio en el pago del aguinaldo para jubilados en diciembre

ANSES ya tiene todo listo para diciembre, a la espera de que termine oficialmente noviembre, y los beneficiarios esperan ansiosos la acreditación de su próxima mensualidad. Los jubilados cobrarán aumento, bono y aguinaldo, y el organismo nacional anunció una medida que ninguno de los beneficiarios esperaba: cambios en las fechas de pago.
Los jubilados son de los pocos beneficiarios que en diciembre cobrarán el famoso aguinaldo, que es la mitad del haber más alto hasta el momento, sin dejar de lado que llega con el aumento más importante de los últimos 6 meses. ANSES, además de confirmar el monto del aguinaldo, anunció que durante el último mes del año, cambia la metodología de acreditación.
ANSES: en diciembre llega el aumento más alto para jubilados
Oficialmente, se conoció que el aumento de ANSES en diciembre será el más alto de los últimos 6 meses, y surge a partir del porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei anunciado por el INDEC. Este incremento se dará de manera equitativa a jubilados, pensionados y asignaciones sociales, como así también impactará en ciertos bonos.
Desde julio del 2024 que el gobierno nacional tomó la decisión de que los aumentos de ANSES se rigieran a través de la inflación del INDEC, replicando el porcentaje de inflación como incremento. En el caso de los jubilados que cobren la mínima, también recibirán una asistencia económica de 70 mil pesos.
El aumento de ANSES para jubilados, pensionados y asignaciones sociales será del 2.34%, por lo que es el incremento más alto otorgado de mayo a esta parte. Las últimas actualizaciones fueron de:
- Mayo: 1,5%
- Junio: 1,6%
- Julio: 1,9%
- Agosto: 1,9%
- Septiembre: 2,1%
Teniendo en cuenta este aumento, los montos a cobrar por jubilados de ANSES son los siguientes:
-
Haber mínimo: $340.746
Aguinaldo: $170.373
Bono extraordinario: $70.000
Total a cobrar en diciembre: $581.119
ANSES anunció cambios en el pago para jubilados
A pesar de que los ojos de los jubilados se posan de lleno en el monto a cobrar en diciembre con el aguinaldo, ANSES dio otro importante anuncio que es inclusive más trascendental: hay cambios en el calendario de pago para estos beneficiarios. El objetivo del organismo es agilizar las acreditaciones y llegar antes de las fiestas.
Desde ANSES se tomó la decisión, con el aval del gobierno nacional, de cambiar la metodología de pago de los jubilados en diciembre, y es que en vez de pagar a una terminación de DNI por día, se acreditará a dos de ellas. El agrupar a los beneficiarios va para quienes cobran la mínima y la máxima.
Las fechas elegidas por ANSES para el pago de aguinaldo, haberes y bono para jubilados son las siguientes:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre