ANSES: de cuánto es el último aumento del año para AUH y SUAF

Todo cambia para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), ya que ANSES recién oficializará su calendario de pago de diciembre, cuando inicie este último mes del año. En el caso de AUH, cobrarán su mensualidad y la Tarjeta Alimentar en las mismas fechas, mientras que SUAF solo sus haberes.

De igual manera, se adelantó un posible calendario de pago de ANSES para AUH y SUAF, en diciembre, y estas serían las siguientes:

Documentos terminados en 0: a partir del 9 de diciembre.

Documentos terminados en 1: a partir del 10 de diciembre.

Documentos terminados en 2: a partir del 11 de diciembre.

Documentos terminados en 3: a partir del 12 de diciembre.

Documentos terminados en 4: a partir del 15 de diciembre.

Documentos terminados en 5: a partir del 16 de diciembre.

Documentos terminados en 6: a partir del 17 de diciembre.

Documentos terminados en 7: a partir del 18 de diciembre.

Documentos terminados en 8: a partir del 19 de diciembre.

Documentos terminados en 9: a partir del 22 de diciembre.

AUH y SUAF: de cuánto es el último aumento del año de ANSES

Tras la oficialización del porcentaje de inflación mensual del gobierno de Javier Milei, anunciado por el INDEC, cada uno de los beneficiarios de ANSES conoció el número que tendrá como aumento en diciembre. A pesar de que no se trata de un gran número, no deja de ser el incremento más alto de los últimos 6 meses.

De acuerdo al anuncio, el porcentaje real de aumento que tendrán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) es del 2.34%. Esto impactará también en algunos bonos extra, aunque no en todos.

La Tarjeta Alimentar es un bono que además cobrarán los titulares de AUH en diciembre, pero que no sufrirá incremento. Los beneficiarios de SUAF no reciben esta asistencia económica.

Teniendo en cuenta este nuevo aumento, lo que cobrarán AUH y SUAF de ANSES en diciembre, serán los siguientes montos: