ANSES confirmó cuáles son los supermercados y los descuentos que reciben los jubilados en cada uno de ellos

Incluso, en algunos casos, se puede acceder a un reintegro adicional. Esto ocurre con aquellos jubilados que cobran a través del Banco Nación o del Banco Galicia, que también permite comprar en 3 cuotas sin interés.

descuentos anses supermercados

El otro beneficio para jubilados de ANSES

Asimismo, ANSES comunicó otro beneficio que se incorporó a este programa que tiene como objetivo a los jubilados. En este caso se trata de cuentas remuneradas, que permiten que el dinero acreditando en la cuenta del Banco Nación o del Banco Galicia permitan rendimientos diarios.

En el caso del Banco Nación, el saldo máximo sobre el que actúan estos rendimientos diarios es de $500.000, mientras que en el caso del Banco Galicia no hay un tope existente, señalaron desde ANSES.

anses jubilados

Soy jubilado: cómo saber dónde tengo descuento de ANSES

ANSES ha dispuesto de un listado de comercios y supermercados en los cuales los jubilados pueden acceder a diversos descuentos y reintegros. En ese sentido, hay que tener en cuenta que estos beneficios funcionan en todo el país.

Para consultar cada uno de estos comercios o supermercados se puede consultar en el sitio web de ANSES o a través de este enlace.