Aún no llega diciembre y ANSES le dio una mala noticia a los jubilados sobre el aguinaldo

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Todavía queda una semana para que llegue diciembre, pero ANSES ya le comunicó a los jubilados una mala noticia que tiene que ver con el aguinaldo y el monto que van a recibir millones de personas en el último mes del año.

En diciembre, todos los jubilados cobran el aguinaldo. Por ley, este es la mitad del mejor de los haberes recibidos. En el caso de los jubilados, el cálculo se hace sobre lo que van a cobrar en diciembre, ya que allí tendrá un aumento del 2,38% en sus pagos, explicaron desde ANSES.

La mala noticia de ANSES para los jubilados sobre el aguinaldo

En noviembre, todos los jubilados, cobraron un mínimo de $403.000. Esto se debe a que, además de la jubilación más baja, también se les otorga un bono de $70.000, el que también se acreditará durante el mes de diciembre.

Sin embargo, y he aquí la mala noticia de ANSES, este bono no es tomado en cuenta a la hora de calcular el aguinaldo, sino que se toma solamente el monto de la jubilación, algo que afecta a los millones de jubilados que cobran la jubilación mínima.

Es por ello, según los cálculos de ANSES, que el aguinaldo más bajo, en lugar de ser de alrededor de $205.000, será de $170.000, aproximadamente.

Cambios de ANSES en las fechas de pago del aguinaldo a jubilados

Asimismo, para que todos los jubilados cobren sus haberes antes de las fiestas de fin de año, ANSES dispuso un cambio de fecha en el pago, quedando el calendario de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

