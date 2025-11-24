Aún no llega diciembre y ANSES le dio una mala noticia a los jubilados sobre el aguinaldo

Sin embargo, y he aquí la mala noticia de ANSES, este bono no es tomado en cuenta a la hora de calcular el aguinaldo, sino que se toma solamente el monto de la jubilación, algo que afecta a los millones de jubilados que cobran la jubilación mínima.

Es por ello, según los cálculos de ANSES, que el aguinaldo más bajo, en lugar de ser de alrededor de $205.000, será de $170.000, aproximadamente.

Cambios de ANSES en las fechas de pago del aguinaldo a jubilados

Asimismo, para que todos los jubilados cobren sus haberes antes de las fiestas de fin de año, ANSES dispuso un cambio de fecha en el pago, quedando el calendario de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo