Un hombre y una mujer protagonizaron un accidente en Guaymallén. El conductor de un Ford Fiesta tuvo que ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de la comuna y luego fue trasladado al hospital Lagomaggiore en ambulancia, mientras que la mascota de la mujer murió como consecuencia del impacto.
Un accidente terminó con un hombre herido y un perro muerto cuando era llevado a la veterinaria
El accidente ocurrió en el barrio Santa Ana, en Guaymallén, donde una mujer llevaba a su perro a la veterinaria. El otro conductor fue trasladado en ambulancia
El accidente ocurrió alrededor de las 11 de este lunes en la esquina de calles Higuerita y Chile, del barrio Santa Ana, de Guaymallén.
La mujer manejaba un VW Gol Trend en el que llevaba a su perro a la veterinaria. Circulaba por calle Chile hacia el este, y según testigos que estaban en la zona, la conductora dobló sin mirar por calle Higuerita.
Por esa arteria circulaba hacia el norte un hombre al mando de un Ford Fiesta que chocó en la puerta del acompañante del Gol, y se desplazó hasta terminar sobre una acequia.
Bomberos sacaron al hombre víctima del accidente
El conductor del Fiesta quedó atrapado dentro de su auto y personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén trabajó para rescatarlo. Lo contuvieron hasta que llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.
Luego de asistirlo, los médicos lo trasladaron al Hospital Lagomaggiore para ser mejor asistido por las lesiones que sufrió.
A un costado, la mujer estaba sentada en una silla que le dieron los vecinos, y tenía sobre su falda a su perrito, al que llevaba a la veterinaria, pero habría muerto como consecuencia del accidente. La conductora también fue trasladada en ambulancia a la Clínica Santa Clara.