Un accidente terminó con un hombre herido y un perro muerto cuando era llevado a la veterinaria

Por esa arteria circulaba hacia el norte un hombre al mando de un Ford Fiesta que chocó en la puerta del acompañante del Gol, y se desplazó hasta terminar sobre una acequia.

accidente guaymallen 3 El conductor del Ford Fiesta quedó atrapado tras el accidente y fue sacado por los Bomberos de Guaymallén. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Bomberos sacaron al hombre víctima del accidente

El conductor del Fiesta quedó atrapado dentro de su auto y personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén trabajó para rescatarlo. Lo contuvieron hasta que llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

Luego de asistirlo, los médicos lo trasladaron al Hospital Lagomaggiore para ser mejor asistido por las lesiones que sufrió.

accidente guaymallen 4 Como consecuencia del accidente la mujer fue asistida por los vecinos que le dieron una silla mientras ella sostenía a su perro que murió por el impacto. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

A un costado, la mujer estaba sentada en una silla que le dieron los vecinos, y tenía sobre su falda a su perrito, al que llevaba a la veterinaria, pero habría muerto como consecuencia del accidente. La conductora también fue trasladada en ambulancia a la Clínica Santa Clara.