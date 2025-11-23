Un camionero atropelló a 3 ciclistas, mató a 1 y luego se dio a la fuga. La víctima fatal fue identificada como Alexis Morales, de 37 años. Su pareja y su hermana, que lo acompañaban, están fuera de peligro pero internadas en el hospital Rawson de San Juan, según informaron fuentes policiales.
Un camionero atropelló a 3 ciclistas, mató a 1 y se dio a la fuga
La víctima fatal fue identificada como Alexis Morales, de 37 años. Su pareja y su hermana sufrieron heridas de menor gravedad pero fueron internadas. Ocurrió en la Ruta 142
El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 142, 3 kilómetros antes de llegar al destacamento El Puerto, de Lavalle.
El llamado al 911 recayó en San Juan, desde donde avisaron el siniestro vial en el que fueron atropellados los 3 ciclistas. Al arribo de personal policial y del Servicio de Emergencia Coordinado constataron que el hombre murió en el lugar, mientras que las mujeres fueron asistidas y trasladadas por una cuestión de distancia hasta el hospital Rawson en San Juan.
Las víctimas del camionero quedaron internadas en San Juan
Las otras dos víctimas sufrieron politraumatismos varios aunque fuera de peligro, de acuerdo a lo que aclararon desde el Ministerio de Seguridad.
Las primeras reconstrucciones del hecho determinaron que los ciclistas habrían sido embestidos por el conductor de un camión, quien luego de embestirlos se dio a la fuga. La Oficina Fiscal de Lavalle trabaja en el caso para terminar de esclarecerlo y hallar al camionero prófugo.