Un camionero atropelló a 3 ciclistas, mató a 1 y se dio a la fuga

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 142, 3 kilómetros antes de llegar al destacamento El Puerto, de Lavalle.

El llamado al 911 recayó en San Juan, desde donde avisaron el siniestro vial en el que fueron atropellados los 3 ciclistas. Al arribo de personal policial y del Servicio de Emergencia Coordinado constataron que el hombre murió en el lugar, mientras que las mujeres fueron asistidas y trasladadas por una cuestión de distancia hasta el hospital Rawson en San Juan.