Camionero cayó en el paso a Chile: llevaba fuegos artificiales, anabólicos y cigarrillos de contrabando

aduana contrabando paso chile La mercadería incautada al camionero mendocino.

Además, entre las bolsas se ocultaban 93 piezas de repuestos para vehículos, específicamente para Fiat 600.

El camionero quedó detenido en Chile

Pese a que el chofer negó conocer el contenido de la carga, quedó detenido y enviado al Juzgado de Garantía de Los Andes. Allí, el fiscal Rodolfo Robles Mora imputó al mendocino por contrabando e infracción a la Ley de Control de Armas respecto de los fuegos artificiales.

Como medidas cautelares, la magistrada Valeria Crosa Chiappe decretó el arraigo nacional y la firma semanal en Carabineros por los 4 meses que durará la investigación.

El director regional aduana de Los Andes, Henry Domingo, destacó la importancia del trabajo realizado: "Este tipo de detecciones refleja el compromiso de Aduana con la protección del país frente al contrabando y el ingreso ilegal de mercancías que pueden poner en riesgo la salud y seguridad de la población".

“En este caso, fue crucial el trabajo de selección del equipo de la Unidad de Inteligencia y Análisis y de los operadores del camión escáner, que detectaron inmediatamente la anormalidad en las imágenes”, concluyó.