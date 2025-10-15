Un camionero mendocino de 36 años fue detenido este martes mientras intentaba cruzar a Chile transportando un millonario cargamento de fuegos artificiales, anabólicos, cigarrillos y repuestos automotrices de contrabando. La mercadería incautada tiene un valor total de $7.602.437, sin contar los derechos aduaneros.
Camionero cayó en el paso a Chile: llevaba fuegos artificiales, anabólicos y cigarrillos de contrabando
Un operativo de Aduana descubrió mercadería ilegal por $7,6 millones oculta en el contenedor. Incluía anabólicos, cigarrillos y repuestos de Fiat 600
Los elementos ilegales fueron hallados por personal del Servicio Nacional de Aduanas en el complejo Los Libertadores mediante un escáner que detectó que la carga que llevaba no coincidía con la declarada en el manifiesto de transporte que correspondía a latas de durazno con destino a México.
Por esta razón, los agentes abrieron el contenedor y encontraron 27 cajas con un total de 1.620 tiros de fuegos artificiales tipo "torta"; 398 cajetillas de cigarrillos; 40 cajas con 800 dosis del anabólico Androlic Mesterolona y 188 cajas con 9.400 unidades de quemadores de grasa, según informó el diario Los Andes Online.
Además, entre las bolsas se ocultaban 93 piezas de repuestos para vehículos, específicamente para Fiat 600.
El camionero quedó detenido en Chile
Pese a que el chofer negó conocer el contenido de la carga, quedó detenido y enviado al Juzgado de Garantía de Los Andes. Allí, el fiscal Rodolfo Robles Mora imputó al mendocino por contrabando e infracción a la Ley de Control de Armas respecto de los fuegos artificiales.
Como medidas cautelares, la magistrada Valeria Crosa Chiappe decretó el arraigo nacional y la firma semanal en Carabineros por los 4 meses que durará la investigación.
El director regional aduana de Los Andes, Henry Domingo, destacó la importancia del trabajo realizado: "Este tipo de detecciones refleja el compromiso de Aduana con la protección del país frente al contrabando y el ingreso ilegal de mercancías que pueden poner en riesgo la salud y seguridad de la población".
“En este caso, fue crucial el trabajo de selección del equipo de la Unidad de Inteligencia y Análisis y de los operadores del camión escáner, que detectaron inmediatamente la anormalidad en las imágenes”, concluyó.