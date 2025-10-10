Los ánimos se caldearon y se picó entre turistas argentinos que intentaban cruzar por el paso a Chile este viernes. Es que el intenso movimiento de vehículos en la ruta internacional generó demoras en la realización de los trámites aduaneros. Hubo hasta 6 horas de retraso para completar con la documentación exigida.
Videos: se picó entre los turistas argentinos por las largas colas en el paso a Chile este viernes
Este viernes feriado hubo más de 5.000 personas que se movilizaron por el Paso Internacional Cristo Redentor