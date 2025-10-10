Videos: se picó entre los turistas argentinos por las largas colas en el paso a Chile este viernes

Embed - Tensión en el paso a Chile por las largas colas de vehículos

El éxodo de los argentinos comenzó el miércoles pasado, cuando comenzaron las esperas en la Aduana, pero durante la jornada de hoy las dilaciones se asemejaron a las que se producen en verano.

Largas colas para pasar el fin de semana largo en Chile

Atraídos por los precios más convenientes con respecto a la Argentina y después de los picos que sufrió el dólar, los turistas argentinos, muchos de ellos de Mendoza, aprovecharon el buen tiempo y la diferencia con el cambio para hacerse una escapadita a Chile.

Muchos tienen planificado volver este lunes, después de unos días de compras y de visitar las playas del Pacífico.

Sin embargo, el comienzo del fin de semana fue estresante para muchos de estos turistas.

Largas colas para ingresar a Chile este viernes feriado

