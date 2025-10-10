Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Éxodo por el feriado

Videos: se picó entre los turistas argentinos por las largas colas en el paso a Chile este viernes

Este viernes feriado hubo más de 5.000 personas que se movilizaron por el Paso Internacional Cristo Redentor

Por UNO
Este viernes se vivieron momentos de tensión en el paso a Chile por las largas colas en la Aduana. (Foto de archivo).

Los ánimos se caldearon y se picó entre turistas argentinos que intentaban cruzar por el paso a Chile este viernes. Es que el intenso movimiento de vehículos en la ruta internacional generó demoras en la realización de los trámites aduaneros. Hubo hasta 6 horas de retraso para completar con la documentación exigida.

La espera generó tensión entre un grupo de viajeros que hasta pensó en pegarse la vuelta y retornar a la Argentina.

Así lo muestra un video al que accedió el periodista Miguel Peletay, corresponsal de Grupo América en Alta Montaña.

El éxodo de los argentinos comenzó el miércoles pasado, cuando comenzaron las esperas en la Aduana, pero durante la jornada de hoy las dilaciones se asemejaron a las que se producen en verano.

Largas colas para pasar el fin de semana largo en Chile

Atraídos por los precios más convenientes con respecto a la Argentina y después de los picos que sufrió el dólar, los turistas argentinos, muchos de ellos de Mendoza, aprovecharon el buen tiempo y la diferencia con el cambio para hacerse una escapadita a Chile.

Muchos tienen planificado volver este lunes, después de unos días de compras y de visitar las playas del Pacífico.

Sin embargo, el comienzo del fin de semana fue estresante para muchos de estos turistas.

Videos: gentileza Miguel Peletay.

