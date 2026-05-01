Mientras el clima político se concentraba en la Legislatura, miles de mendocinos y turistas aprovecharon el inicio del fin de semana largo por el Día del Trabajador para cruzar la cordillera. A pesar de ser una de las fechas con gran expectativa, el Paso Cristo Redentor mostró este viernes una agilidad inusual para un receso de tres días.
Sin demoras en el Paso Cristo Redentor por el éxodo a Chile en el Día del Trabajador
Pese al inicio del fin de semana largo, el cruce a Chile registra esperas que no superan los 30 minutos en Horcones. En el predio Los Libertadores, sin retrasos
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades de la coordinación argentina, el movimiento de vehículos particulares fluyó con total normalidad este 1 de mayo del 2026.
En el complejo fronterizo Roque Carranza (lado argentino), las demoras registradas durante la siesta de este viernes alcanzaron los 30 minutos, un tiempo considerablemente bajo teniendo en cuenta los picos que se han vivido en temporadas anteriores. Cerca de las 18, se informó que el tiempo de espera se disminuyó a cero.
Ya este año arrancó con menos viajeros a Chile teniendo en cuenta el contexto económico del país y la cotización del dólar que no favorece a los argentinos a la hora de cambiarlo por pesos chilenos.
Sin filas en la ruta hacia Chile
La situación del lado chileno es aún más alentadora para los viajeros. El reporte oficial indica que la atención desde el túnel internacional hacia el complejo Los Libertadores se realiza sin demoras.
Actualmente, no se registran filas de vehículos sobre la calzada en la Ruta 7, lo que permite una transitabilidad segura y constante.
Las autoridades de frontera destacaron que el buen tiempo en la alta montaña ha sido un factor clave para evitar acumulaciones de nieve o hielo que pudieran ralentizar el paso por la zona de los Caracoles.
Recomendaciones para el regreso a Mendoza
Aunque el flujo de ida ha sido ordenado, desde Gendarmería Nacional y Vialidad recomiendan a los viajeros mantenerse informados sobre el estado del tiempo para el domingo, cuando se espera el "operativo retorno". Se aconseja portar cadenas de manera obligatoria y revisar el estado de los frenos antes de emprender el descenso por la zona de curvas.
El contraste entre la calma en la frontera y el masivo movimiento turístico del verano indica que muchos mendocinos optaron por destinos locales o simplemente por el descanso debido a la situación económica. No obstante, la eficiencia en los complejos aduaneros este viernes demuestra que los refuerzos en las casetas de atención están logrando mitigar el impacto de los fines de semana largos.