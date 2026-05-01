Sin demoras en el Paso Cristo Redentor por el éxodo a Chile en el Día del Trabajador

Embed - Así luce el complejo de Horcones este Día del Trabajador

Ya este año arrancó con menos viajeros a Chile teniendo en cuenta el contexto económico del país y la cotización del dólar que no favorece a los argentinos a la hora de cambiarlo por pesos chilenos.

Sin filas en la ruta hacia Chile

La situación del lado chileno es aún más alentadora para los viajeros. El reporte oficial indica que la atención desde el túnel internacional hacia el complejo Los Libertadores se realiza sin demoras.

Actualmente, no se registran filas de vehículos sobre la calzada en la Ruta 7, lo que permite una transitabilidad segura y constante.

Las autoridades de frontera destacaron que el buen tiempo en la alta montaña ha sido un factor clave para evitar acumulaciones de nieve o hielo que pudieran ralentizar el paso por la zona de los Caracoles.

aduana los libertadores paso a chile Sin esperas para realizar los trámites en el complejo aduaneros de Los Libertadores, del lado chileno. Foto: archivo

Recomendaciones para el regreso a Mendoza

Aunque el flujo de ida ha sido ordenado, desde Gendarmería Nacional y Vialidad recomiendan a los viajeros mantenerse informados sobre el estado del tiempo para el domingo, cuando se espera el "operativo retorno". Se aconseja portar cadenas de manera obligatoria y revisar el estado de los frenos antes de emprender el descenso por la zona de curvas.

El contraste entre la calma en la frontera y el masivo movimiento turístico del verano indica que muchos mendocinos optaron por destinos locales o simplemente por el descanso debido a la situación económica. No obstante, la eficiencia en los complejos aduaneros este viernes demuestra que los refuerzos en las casetas de atención están logrando mitigar el impacto de los fines de semana largos.