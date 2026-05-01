Qué significa tener un cactus en tu casa, según el feng shui

Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta de cactus, sin duda un clásico argentino. Estos se convirtieron en protagonistas de la decoración por su estética minimalista y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del Feng Shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual.
Dentro del universo del Feng Shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener donde cada lugar que les designas, también significan algo.
El cactus es una planta asociada a la resistencia, la protección y la supervivencia. Su capacidad de vivir en condiciones extremas lo convierte en un símbolo de fortaleza frente a las adversidades, por eso tenerla en casa no es cualquier cosa.
Si tenés un cactus en tu casa, te contamos qué significa desde el Feng Shui
En el Feng Shui, las formas puntiagudas como las espinas del cactus pueden generar lo que se conoce como “energía cortante”. Esta energía no es necesariamente mala, pero sí puede resultar problemática si no se sabe ubicar correctamente esta planta. Por eso, el cactus es ideal para bloquear energías negativas externas.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por poner en cualquier lugar, debes colocarla cerca de ventanas o balcones para que sea una barrera protectora hacia el exterior y en las entradas hacia tu casa para ayudar a filtrar energías antes de que ingresen al hogar.Sin embargo, colocarlas como decoración en dormitorios o espacios de convivencia puede generar tensiones.
Beneficios de tener un cactus en casa
- Requiere muy pocos cuidados. Un poco de agua de vez en cuando y está feliz.
- Ayudan a mantener el aire limpio en espacios pequeños, siendo ideal para alguien que pasa horas sentado en un escritorio, ayudando a respirar y concentrarse mejor
- Tener un cactus ayuda a aliviar el estrés
- Le da vida a cualquier espacio y se adapta
- No necesitan luz solar directa
- Amortiguan el ruido
- Mejoran el estado de ánimo