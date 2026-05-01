Qué significa tener un cactus en tu casa, según el feng shui

Dentro del universo del Feng Shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener donde cada lugar que les designas, también significan algo.

El cactus es una planta asociada a la resistencia, la protección y la supervivencia. Su capacidad de vivir en condiciones extremas lo convierte en un símbolo de fortaleza frente a las adversidades, por eso tenerla en casa no es cualquier cosa.