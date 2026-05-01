Súper Niño 2026: cómo se perfila el pronóstico del tiempo en Mendoza para este invierno

Según las proyecciones del pronóstico del tiempo emitidas en la previa de este invierno por los institutos internacionales de referencia, existe más de un 70% de probabilidad de consolidación de El Niño para el trimestre central de la temporada (mayo-julio), pero aún es prematuro y científicamente arriesgado asegurar que alcanzará la máxima categoría.

Sin embargo, para la provincia de Mendoza, un Niño tradicional ya es sinónimo de un cambio drástico en el patrón del tiempo, con consecuencias muy marcadas y divididas según nuestra geografía.

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Las dos caras del clima de Mendoza

El impacto de este fenómeno nunca es uniforme. Históricamente, la inestabilidad y la humedad extra que aporta el Pacífico hacia nuestra latitud choca de lleno con la Cordillera de los Andes, generando un escenario de fuertes contrastes en el pronóstico del tiempo:

Alta Montaña en alerta blanca: se espera un invierno con un incremento significativo en la cantidad e intensidad de los temporales de nieve. Si bien esto es una excelente noticia para engrosar el manto níveo y aliviar la crisis hídrica de los ríos de Mendoza de cara al verano, supondrá un dolor de cabeza a nivel operativo. Habrá que prepararse para cierres prolongados e intermitentes del Paso Internacional Cristo Redentor y refuerzos en las rutas cordilleranas.

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Viento zonda y amplitud térmica en el llano: en contraste con la lluvia abundante que El Niño suele dejar en la región pampeana, el llano mendocino (Gran Mendoza , Zona Este y Valle de Uco) vivirá otra realidad. La mayor frecuencia de sistemas de baja presión cruzando la cordillera se traducirá en una temporada con alta probabilidad de ocurrencia de viento Zonda , seguido de los clásicos e intensos frentes fríos.

y amplitud térmica en el llano: en contraste con la lluvia abundante que suele dejar en la región pampeana, el llano mendocino (Gran , Zona Este y Valle de Uco) vivirá otra realidad. La mayor frecuencia de sistemas de baja presión cruzando la cordillera se traducirá en una temporada con alta probabilidad de ocurrencia de , seguido de los clásicos e intensos frentes fríos. Lluvias escasas en las ciudades: el invierno llano seguirá siendo en su mayor parte seco. Las precipitaciones urbanas no mostrarán un aumento desmedido, manteniendo la aridez típica de la estación.