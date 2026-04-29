El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Contigencias Climáticas de la provincia, el otoño mendocino marca contrastes térmicos en el Gran Mendoza: así, mientras las temperaturas máximas serán casi primaverales durante los próximos días, las mínimas serán bajas: entre 7 y 8 grados. Esa combinación dejará jornadas con marcada amplitud térmica, una de las características más notorias de la estación.
Pronóstico del tiempo: sube la temperatura durante las tardes de pleno sol, pero persisten las mínimas bajas
El pronóstico del tiempo anticipa días templados con 25 grados y mañanas frías. El fin de semana llega un nuevo frente frío que hará bajar las temperaturas
De acuerdo con los datos oficiales, se espera tiempo bueno en general, con leve ascenso de la temperatura a partir de este martes y miércoles, y vientos de moderados a leves. En paralelo, se anuncian posibles precipitaciones en la zona cordillerana, aunque sin impacto directo en el llano.
La amplitud térmica, la característica de esta semana
Para el jueves, las condiciones se mantendrán estables, con poco cambio en la temperatura: la máxima alcanzará los 23 grados y la mínima será de 7 grados. El viento soplará moderado desde el sector sur, sin mayores complicaciones.
El viernes mostrará un leve ascenso de temperatura, con una máxima de 24 grados y una mínima de 8 grados. Se anticipa tiempo bueno y vientos leves del este, en una jornada que seguirá con esta tendencia de tardes agradables y mañanas frescas.
El fin de semana baja un poco la temperatura
El sábado llegará con un leve descenso de la temperatura debido al ingreso de un frente frío. Según Contingencias Climáticas, la máxima se ubicará en 21 grados, pero para el Servicio Meteorológico Nacional el termómetro llegará a los 18 o 19 grados, luego de una mínima en 8 grados, con condiciones algo nubladas y tiempo seco. Los vientos serán leves del noreste y en la cordillera se espera nubosidad escasa.
Así, el pronóstico del tiempo indica que el Gran Mendoza atravesará días de transición, donde el abrigo liviano para la tarde convivirá con camperas más pesadas al comenzar y terminar la jornada. Una postal típica del otoño local.