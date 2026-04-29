Pronóstico del tiempo: sube la temperatura durante las tardes de pleno sol, pero persisten las mínimas bajas

La amplitud térmica, la característica de esta semana

Para el jueves, las condiciones se mantendrán estables, con poco cambio en la temperatura: la máxima alcanzará los 23 grados y la mínima será de 7 grados. El viento soplará moderado desde el sector sur, sin mayores complicaciones.

El viernes mostrará un leve ascenso de temperatura, con una máxima de 24 grados y una mínima de 8 grados. Se anticipa tiempo bueno y vientos leves del este, en una jornada que seguirá con esta tendencia de tardes agradables y mañanas frescas.

El fin de semana baja un poco la temperatura

El sábado llegará con un leve descenso de la temperatura debido al ingreso de un frente frío. Según Contingencias Climáticas, la máxima se ubicará en 21 grados, pero para el Servicio Meteorológico Nacional el termómetro llegará a los 18 o 19 grados, luego de una mínima en 8 grados, con condiciones algo nubladas y tiempo seco. Los vientos serán leves del noreste y en la cordillera se espera nubosidad escasa.

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (23).jpeg La semana avanza con mañanas frías y tardes agradables con máximas que rondarán los 25 grados, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Así, el pronóstico del tiempo indica que el Gran Mendoza atravesará días de transición, donde el abrigo liviano para la tarde convivirá con camperas más pesadas al comenzar y terminar la jornada. Una postal típica del otoño local.