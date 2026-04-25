El otoño se asienta en Mendoza: el pronóstico del tiempo anticipa mañanas de abrigo y tardes de sol

Pronostico del tiempo - frío - Parque General San Martín - Otoño en Mendoza A pesar del frío del domingo, sería un día ideal para hacer actividad física durante la tarde. Foto: Gentileza Celia Duek

Fin de semana con sol pleno

Para este sábado 25 de abril, se espera una jornada de transición. La máxima alcanzará los 19°C, mientras que la mínima se ubicará en 11°C. El cielo presentará algo de nubosidad, pero los vientos se mantendrán leves, oscilando entre los 10 y 29 km/h, lo que garantizará una tarde agradable para actividades al aire libre.

El domingo 26 de abril, el panorama cambiará levemente con la entrada de una masa de aire más fresca. Si bien el cielo seguirá con nubes dispersas, la temperatura máxima descenderá a los 16°C y la mínima bajará hasta los 8°C. Lo más destacado de la jornada será el viento, que podría registrar ráfagas de hasta 46 km/h, aportando una sensación térmica algo más baja hacia el atardecer.

Lunes de frío intenso y semana en ascenso de las temperaturas

El inicio de la semana laboral traerá la mañana más fría de este ciclo. El lunes 27 de abril, Mendoza despertará con una mínima de apenas 2°C, lo que representa el primer frío fuerte del otoño. Sin embargo, gracias al cielo despejado, la máxima logrará recuperarse hasta los 16°C.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo adelantó que será una mañana muy fría y con chances de heladas en zonas del Valle de Uco y San Rafael.

A partir de la jornada siguiente, el termómetro iniciará un ascenso sostenido:

Martes 28 de abril: 18°C de máxima y 6°C de mínima, con cielo parcialmente nublado.

18°C de máxima y 6°C de mínima, con cielo parcialmente nublado. Miércoles 29 de abril: máxima de 21°C y mínima de 9°C, bajo un sol pleno y vientos calmos.

máxima de 21°C y mínima de 9°C, bajo un sol pleno y vientos calmos. Jueves 30 de abril: el mes cerrará con condiciones ideales, una máxima de 21°C y una mínima de 8°C, consolidando un clima seco y estable.

La marcada amplitud térmica de la semana entrante (especialmente el lunes con 14 grados de diferencia entre mínima y máxima) es el escenario ideal para las enfermedades respiratorias estacionales. Los especialistas recomiendan vestirse "en capas" para adaptarse a los cambios bruscos de las temperaturas, según lo que muestra el pronóstico del tiempo para las próximas jornadas.