Ni ladrillos ni steel frame: el material económico que busca revolucionar la construcción de casas

casa madera laminada 2 La construcción de casas con madera laminada cruzada, una opción que va metiéndose en la conversación. Imagen ilustrativa de IA.

Pero, ¿cómo se fabrica el CLT? Es mediante la unión de capas de madera maciza colocadas en forma perpendicular y adheridas con pegamentos estructurales de alta resistencia. El resultado son paneles industrializados capaces de soportar grandes cargas y ofrecer una estabilidad superior a la de la madera convencional. Es más, suele ser más económico que el ladrillo y el cemento en el costo total.

Según el portal especializado House Habitat, una de las principales ventajas es que las piezas se producen con precisión industrial y llegan listas para ser ensambladas en obra, reduciendo significativamente los tiempos de construcción y, claro, generando menos desperdicios.

Rumbo a la casa propia: un sistema que apuesta por la velocidad y la sustentabilidad

Entre los beneficios más destacados del CLT aparecen su menor huella de carbono frente al hormigón y al acero, además de un excelente desempeño en aislamiento térmico y acústico.

Su menor peso estructural también permite reducir las exigencias sobre las fundaciones, mientras que la prefabricación agiliza gran parte del proceso constructivo antes de que los componentes lleguen al terreno.

paneles solares casa madera laminada Paneles solares en una casa hecha con madera laminada cruzada, una gran opción sustentable. Imagen ilustrativa de IA.

Otro aspecto valorado es su aporte ambiental. La madera utilizada en estos paneles almacena carbono durante toda su vida útil, lo que la convierte en una alternativa alineada con la búsqueda de construcciones más sostenibles.

Respecto de la seguridad, distintos estudios y proyectos desarrollados en Europa y América del Norte muestran que el CLT cumple con exigentes normativas estructurales. Incluso ante incendios, los paneles generan una capa carbonizada superficial que ayuda a proteger el núcleo resistente del material y mantener su estabilidad durante más tiempo.

La expansión de esta tecnología ya no se limita a casas familiares. En varios países se utiliza en edificios residenciales, oficinas e incluso en proyectos de varios pisos que combinan madera de ingeniería, acero y hormigón.