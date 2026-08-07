Si tenés botellas de tomate vacías en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

No hay casa en el que no existan unas botellas de salsa guardadas en el fondo de una alacena o en algún rincón de la casa tratando de salvarse de un día de limpieza general que los puede hacer desaparecer de un plumazo. Sin embargo, cuando te encuentres algunas no los tires porque en realidad tienes un tesoro.
Antes de tirar esas botellas de vidrio de salsa de tomate que usas para pizza, tucos y miles de comidas más, piensa dos veces porque son ideales para usarlas en miles de otras formas e incluso para reutilizarlas. Con pocos materiales y un simple paso a paso, transformarás un envase descartado en un objeto útil para la casa.
Por qué las botellas de vidrio son un tesoro
El reciclaje es un gran aliado a la hora de convertir y darle un nuevo uso a esos elementos y materiales que abundan en casa y generalmente están guardados para que no molesten o terminan siendo desechados. Así ocurre con las botellas de vidrio que dejas de lado después de usar la salsa de tomate.
- Estos envases de vidrio son resistentes.
- Permiten crear objetos decorativos únicos, sostenibles y económicos.
- Con un poco de creatividad, pueden convertirse en objetos de usos prácticos para la casa, la cocina, el baño.
Reciclaje: qué se puede hacer con las botellas de salsa vacías
Si posees botellas de vidrio, recupérelos de la alacena, la despensa o donde los tengas guardados y dales una nueva vida, con otra cara y función. Primero, puedes hacer un florero gracias a su forma alargada y el cuello angosto. Si pintas la botella de la forma que más te guste y la decoras tendrás un florero para tu mesa o mueble.
También puedes transformar la botella de salsa en un dispensador reutilizable para la cocina o el baño o incluso la botella es perfecta para conservar aceites aromatizados o vinagres infusionados, leche, agua o jugos/licuados.
Por último, si con tu familia acostumbras a hacer salsas de tomate caseras, sin duda son una gran ayuda, sobre todo si tienes muchas botellas de este estilo guardadas y no sabes qué hacer con ellas.
En pocas palabras
- Botellas de salsa: Son un tesoro para el hogar si se reutilizan creativamente.
- Reciclaje de vidrio: Los envases son resistentes y permiten crear objetos útiles y decorativos.
- Nuevos usos: Se pueden transformar en floreros, dispensadores o recipientes para aceites y vinagres.