Si tenés botellas de tomate vacías en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Antes de tirar esas botellas de vidrio de salsa de tomate que usas para pizza, tucos y miles de comidas más, piensa dos veces porque son ideales para usarlas en miles de otras formas e incluso para reutilizarlas. Con pocos materiales y un simple paso a paso, transformarás un envase descartado en un objeto útil para la casa.

Por qué las botellas de vidrio son un tesoro

No tires las botellas de salsa que compres, mejor guárdalas para reciclar.

El reciclaje es un gran aliado a la hora de convertir y darle un nuevo uso a esos elementos y materiales que abundan en casa y generalmente están guardados para que no molesten o terminan siendo desechados. Así ocurre con las botellas de vidrio que dejas de lado después de usar la salsa de tomate.