Si tenés un trapo de piso roto o sin uso en tu casa, tenés un tesoro: para qué sirve y cómo usarlo nuevamente

Además, reutilizar trapos de piso ayuda a reducir los desechos textiles, reutilizándolos en un objeto nuevo que evitaremos comprar. Por eso el reciclaje nos ayuda con algunas herramientas para darles una segunda vida a ese viejo trapo que ya no da más.

Con ellos podés innovar transformándolos en elementos decorativos y funcionales para el hogar. Aunque pueden cumplir con muchas funciones.

Reciclaje: Cómo darle una segunda vida útil a un trapo de piso roto

Decora tu casa con este trapo de piso y crea maravillosas ideas.

Con un poco de ingenio, ese trapo de piso viejo puede convertirse en una solución práctica, económica y reutilizable: tal como un hermoso organizador para un baño, cocina, portamaceta, etc.

En el caso de la portamaceta, necesitarás un trapo que no uses, un recipiente que sirva como base, pegamento y cinturón viejo, retazos de cuero o cintas para las manijas. Cuando reúnas todos los materiales, con el recipiente como guía, mide y recorta el trapo para que cubra toda su superficie.

Aplica el pegamento en toda la superficie del recipiente. Por último, corta tiras de cuero, yute o algún material similar para formar las manijas a los costados del recipiente, dándole un toque funcional y decorativo.

De esta forma, un simple trapo de piso viejo y sin una buena función puede transformarse en un objeto práctico nuevamente.