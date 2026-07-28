Si tenés botellas de plástico, tenés un tesoro para la limpieza en tu casa: cómo hacer una escoba

El proceso de elaboración comienza primero con la reutilización de botellas plásticas; después de limpiarlas, las botellas son transformadas en finos hilos plásticos mediante un proceso de corte y termofusión, para ser ensamblados sobre bases de madera perforadas.

Escoba con botellas plásticas recicladas.

Para ello, primero usa un cúter para cortar la parte inferior y el cuello superior de la botella, y que solo quede un cilindro hueco y recto de plástico. Después podés trazar líneas verticales de 2 a 3 mm de ancho con un marcador indeleble y, con unas tijeras afiladas, ir cortando las tiras.

Agarrá entre 15 y 20 tiras de plástico, dóblalas por la mitad para colocar esa parte doblada con un trozo de alambre fino en una tabla de madera previamente perforada. Introducí el bucle doblado con el alambre y fíjalo por la parte superior empujando con un clavo pequeño o grapa metálica para que no se salga.

El resultado son escobillones aptos para distintos usos, tanto en espacios interiores como exteriores.