Si tenés botellas de plástico, tenés un tesoro para la limpieza en tu casa: cómo hacer una escoba

Si sos de los que acumulan botellas de plástico en casa después de una reunión con amigos, ¡tenés un tesoro sin saberlo! Más allá de su contenido, las botellas vacías son una oportunidad para reutilizar, ahorrar dinero, contribuir a la sostenibilidad ambiental y, por qué no, limpiar tu casa. Te contamos por qué deberías reciclarlas y cómo darle una segunda vida en forma de escoba.
El reciclaje creativo cobra cada vez más protagonismo y las botellas de plástico que tienes en casa pueden convertirse en verdaderos tesoros. Más allá de su uso habitual, estos envases son ideales para transformar en elementos prácticos y muy útiles para el hogar.
Por qué las botellas de plástico son un tesoro
- Son resistentes y versátiles.
- Ayudan al medio ambiente, ya que al reutilizarlas, reduces la cantidad de plástico que va a parar al medio ambiente.
- Son fáciles de conseguir. Están al alcance de todos y en distintos tamaños, ideales para adaptarse a cualquier creación.
- No necesitas gastar mucho dinero para obtenerlas.
- Con herramientas básicas y un poco de creatividad, puedes transformarlas en una escoba.
Reciclaje: cómo convertirlas en una escoba
Todo lo que uses en casa puede tener una segunda vida si lo sabes reutilizar correctamente. En este sentido, más allá de que pueden convertirse en macetas para las plantas, por ejemplo, son excelentes para la limpieza. Con ellas puedes crear escoba o escobillones.
El proceso de elaboración comienza primero con la reutilización de botellas plásticas; después de limpiarlas, las botellas son transformadas en finos hilos plásticos mediante un proceso de corte y termofusión, para ser ensamblados sobre bases de madera perforadas.
Para ello, primero usa un cúter para cortar la parte inferior y el cuello superior de la botella, y que solo quede un cilindro hueco y recto de plástico. Después podés trazar líneas verticales de 2 a 3 mm de ancho con un marcador indeleble y, con unas tijeras afiladas, ir cortando las tiras.
Agarrá entre 15 y 20 tiras de plástico, dóblalas por la mitad para colocar esa parte doblada con un trozo de alambre fino en una tabla de madera previamente perforada. Introducí el bucle doblado con el alambre y fíjalo por la parte superior empujando con un clavo pequeño o grapa metálica para que no se salga.
El resultado son escobillones aptos para distintos usos, tanto en espacios interiores como exteriores.
En pocas palabras
- Botellas de plástico: Son un tesoro reciclable para crear objetos útiles en el hogar.
- Escoba casera: Se pueden transformar en escobas o escobillones mediante un proceso de corte y ensamblaje.
- Beneficios: Reutilizar botellas reduce el impacto ambiental y ahorra dinero en la limpieza del hogar.