Estudio determina la avanzada forma de cazar camélidos que tenían en Chile hace 5 mil años

Los habitantes del lugar mantenían una economía vinculada estrechamente con los recursos marinos, recolectando peces junto con mariscos mediante anzuelos u otros elementos de pesca.

Sin embargo, bajo los suelos de las viviendas aparecieron entierros colectivos con objetos inusuales. Los expertos identificaron doce estólicas, un dispositivo manual diseñado para funcionar como una palanca o extensión del brazo del cazador.

Dos muestras de madera rotas pasaron por pruebas de radiocarbono recientes, arrojando fechas calibradas de entre tres mil trescientos cuarenta hasta dos mil ochocientos setenta antes de Cristo.

Un estilo avanzado

La fabricación de las estólicas requería conocimientos avanzados sobre materiales resistentes. Los artesanos combinaban maderas duras con ganchos de hueso, fijando las partes mediante tendones o tiras de cuero.

Las superficies recibían un pulido riguroso hasta quedar completamente lisas, demostrando que constituían instrumentos técnicos meticulosamente ensamblados. Siete de las nueve piezas analizadas compartían un diseño reconocible con un mango definido junto a un cuerpo central aplanado.

La presencia de tales dispositivos para disparar lanzas o dardos terrestres en una comunidad marítima generó diversas hipótesis. Los investigadores propusieron que las poblaciones usaban estas herramientas tierra adentro para atrapar camélidos salvajes. Vicuñas junto con guanacos suministraban carne abundante, además de huesos o tendones fundamentales para confeccionar arpones marinos.

Algunos ejemplares presentaban un tamaño notoriamente menor al resto del conjunto. Las dimensiones reducidas sugerían el diseño de armas para jóvenes aprendices, permitiendo a los adolescentes practicar el manejo antes de enfrentar situaciones reales. La colocación cuidadosa de los objetos dentro de las tumbas indicó además un enorme valor social.