Un fuerte temblor de 4,3 grados se sintió en Mendoza durante la madrugada de este martes

Este no fue el único temblor en Mendoza, ya que otro temblor, pero de 4,1 en la escala de Richert se había hecho sentir a las 22.37 del lunes, con un epicentro ubicado en la localidad de El Carrizal.

Según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro se ubicó 8 kilómetros al oeste de El Carrizal, 35 kilómetros al noreste de Tunuyán y 41 kilómetros al suroeste de San Martín.

El organismo precisó que el sismo se produjo a una profundidad de 8 kilómetros. Las coordenadas informadas fueron -33,303 de latitud y -68,836 de longitud. En ninguno de los dos temblores se han registrado, hasta el momento, daños materiales.

Otros sismos ocurridos en Argentina en las últimas horas

A pesar de que no fue mucha la diferencia horaria, entre los dos temblores ocurridos con epicentro en Mendoza, también hubo otros dos sismos. El primero de ellos tuvo epicentro en La Rioja y fue a las 2.07 de este martes, mientras que en San Juan se percibió un movimiento telúrico de 3,3 grados a las 2.47.

La diferencia de ambos temblores con los dos ocurridos en Mendoza tiene que ver no solo con la fuerza, sino también con la profundidad. En el caso de Mendoza, los sismos superaron los 4 grados y la profundidad del epicentro fue solamente de 10 kilómetros, mientras que en los casos de San Juan y La Rioja, fue de más de 100 kilómetros.