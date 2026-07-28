Mendoza tuvo dos fuertes temblores en menos de 5 horas: ¿Por qué no llegaron alertas a los teléfonos?

En los anteriores sismos, los teléfonos de los mendocinos vieron cómo una alerta de Google llegaba segundos antes de que se percibiera el movimiento. De hecho, lo mismo ocurrió durante el terremoto de Venezuela en los teléfonos de las personas que estaban en las ciudades afectadas.

Sin embargo, en esta oportunidad, en ninguno de los dos sismos en Mendoza, ocurrió lo mismo. Es decir, no llegaron alertas y esto tiene una explicación.

Si bien, ambos temblores fueron fuertes en cuanto a la escala de Richter, el sistema de alertas de Google requiere que la magnitud sea superior a los 4,5 y ninguno de los sismos superó esa marca, ya que fueron de 4,1 y de 4,3.

En cuanto al nivel de intensidad percibida, se requiere que sea de la escala IV o V de Mercalli, mientras que estos sismos se ubicaron entre el II y el III, por eso no hubo notificaciones de los sismos en Mendoza en ningún teléfono.

Cómo activar las alertas de sismos en los teléfonos

Para poder acceder a las notificaciones de sismos de Google, es necesario que su teléfono tenga sistema Android. Además, debe tener activada tanto la función de geolocalización como tener internet.

Si es así, debe ingresar a los ajustes de seguridad del equipo y marcar la opción "Alertas de sismos", para que le lleguen notificaciones de los temblores antes de que ocurran.