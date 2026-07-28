Dos fuertes temblores sacudieron el suelo de Mendoza en cinco horas. El primero de ellos fue el lunes 27 de julio a las 22.37, mientras que el segundo sismo ocurrió en la madrugada del martes, más precisamente a las 3.18.
Mendoza tuvo dos fuertes temblores en menos de 5 horas: ¿Por qué no llegaron alertas a los teléfonos?
Dos sismos superiores a los 4 grados en la escala de Richter se sintieron en Mendoza entre la noche del lunes y la madrugada del martes, pero no hubo notificaciones ni alertas de Google que advirtieran antes
Ambos temblores tuvieron la particularidad de haber superado los 4 grados en la escala de Richter. De hecho, el primero fue de 4,1 y tuvo un epicentro cerca de El Carrizal; el segundo fue de 4,3 y su epicentro fue en Potrerillos. Ambos con una profundidad de 10 kilómetros, según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
La poca profundidad y la fuerza del temblor hicieron que fueran muchos los mendocinos que los percibieron, como así también a sus réplicas, pero en muchos hubo una duda: ¿por qué esta vez no llegó ninguna alerta a los teléfonos como sí había pasado en las últimas ocasiones?
Mendoza tuvo dos fuertes temblores en menos de 5 horas: ¿Por qué no llegaron alertas a los teléfonos?
En los anteriores sismos, los teléfonos de los mendocinos vieron cómo una alerta de Google llegaba segundos antes de que se percibiera el movimiento. De hecho, lo mismo ocurrió durante el terremoto de Venezuela en los teléfonos de las personas que estaban en las ciudades afectadas.
Sin embargo, en esta oportunidad, en ninguno de los dos sismos en Mendoza, ocurrió lo mismo. Es decir, no llegaron alertas y esto tiene una explicación.
Si bien, ambos temblores fueron fuertes en cuanto a la escala de Richter, el sistema de alertas de Google requiere que la magnitud sea superior a los 4,5 y ninguno de los sismos superó esa marca, ya que fueron de 4,1 y de 4,3.
En cuanto al nivel de intensidad percibida, se requiere que sea de la escala IV o V de Mercalli, mientras que estos sismos se ubicaron entre el II y el III, por eso no hubo notificaciones de los sismos en Mendoza en ningún teléfono.
Cómo activar las alertas de sismos en los teléfonos
Para poder acceder a las notificaciones de sismos de Google, es necesario que su teléfono tenga sistema Android. Además, debe tener activada tanto la función de geolocalización como tener internet.
Si es así, debe ingresar a los ajustes de seguridad del equipo y marcar la opción "Alertas de sismos", para que le lleguen notificaciones de los temblores antes de que ocurran.
En pocas palabras
- Temblor en Mendoza: Dos sismos de 4.1 y 4.3 grados se registraron en Mendoza en menos de 5 horas.
- Alerta de Google: Los teléfonos no recibieron alertas porque la magnitud fue menor a 4.5 y la intensidad de Mercalli fue de II a III.
- Configuración de alertas: Para recibirlas, se requiere Android, geolocalización e internet, y activar la opción "Alertas de sismos" en ajustes.