La única ciudad de América Latina entre las 10 mejores del mundo: supera a París, Madrid y Roma

En el ranking global de las ciudades más relevantes del mundo, se ubicó en el séptimo lugar, lo que demuestra su creciente importancia en el panorama mundial. Este logro resalta el crecimiento que ha tenido esta ciudad, para los ciudadanos y los turistas, en cuanto a cultura, gastronomía y vida social, aunque también hay que decirlo que años anteriores supo estar más arriba en el ranking.

Reconocida como un referente cultural y turístico, la ciudad de México se distingue por su historia y arquitectura, que abarca desde antiguos sitios prehispánicos hasta modernas edificaciones contemporáneas. Además, combina una infraestructura avanzada, una destacada oferta educativa y una notable diversidad social, lo que posiciona a la ciudad como un importante centro económico en América Latina y en el mundo.

Las 10 mejores ciudades del mundo, según Time Out

Las ciudades del mundo más destacadas, según Time Out, son las siguientes:

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Bangkok, Tailandia

Nueva York, EE.UU.

Melbourne, Australia

Londres, Reino Unido

Nueva Orleans, EE.UU.

Ciudad de México, México

Oporto, Portugal

Shanghái, China

Copenhague, Dinamarca

¿Qué se puede hacer en la Ciudad de México?

En la Ciudad de México, ya sea que vivas allí o seas turistas, se pueden visitar varios lugares, como: