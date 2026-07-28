La única ciudad de América Latina entre las 10 mejores del mundo: supera a París, Madrid y Roma

Solamente una ciudad de América Latina fue elegida entre las 10 mejores de todo el mundo. No solamente entró en este selecto círculo, sino que también supera a otras ciudades soñadas como Hong Kong, Madrid y hasta París. El reconocimiento a esta ciudad llegó de la mano de Time Out, que todos los años arma un ranking de las ciudades más atractivas a nivel mundial.
Time Out es una empresa global de medios que ofrece guías sobre entretenimiento y estilo de vida en diversas ciudades. Su ranking anual de las mejores ciudades del mundo se basa en encuestas a residentes y en ellas se evalúan diferentes aspectos, tales como cultura, gastronomía, vida nocturna y calidad de vida, resaltando aquellas ciudades que ofrecen la mejor combinación de estos factores.
Esta es la única ciudad de América Latina que figura entre las 10 mejores del mundo
La Ciudad de México ha logrado un notable reconocimiento al consolidarse como la principal ciudad de América Latina y sobresalir en el ámbito internacional. Incluso, este año eso se ha visto potenciado por la cantidad de turismo que llevó el Mundial de Fútbol a este lugar.
En el ranking global de las ciudades más relevantes del mundo, se ubicó en el séptimo lugar, lo que demuestra su creciente importancia en el panorama mundial. Este logro resalta el crecimiento que ha tenido esta ciudad, para los ciudadanos y los turistas, en cuanto a cultura, gastronomía y vida social, aunque también hay que decirlo que años anteriores supo estar más arriba en el ranking.
Reconocida como un referente cultural y turístico, la ciudad de México se distingue por su historia y arquitectura, que abarca desde antiguos sitios prehispánicos hasta modernas edificaciones contemporáneas. Además, combina una infraestructura avanzada, una destacada oferta educativa y una notable diversidad social, lo que posiciona a la ciudad como un importante centro económico en América Latina y en el mundo.
Las 10 mejores ciudades del mundo, según Time Out
Las ciudades del mundo más destacadas, según Time Out, son las siguientes:
- Ciudad del Cabo, Sudáfrica
- Bangkok, Tailandia
- Nueva York, EE.UU.
- Melbourne, Australia
- Londres, Reino Unido
- Nueva Orleans, EE.UU.
- Ciudad de México, México
- Oporto, Portugal
- Shanghái, China
- Copenhague, Dinamarca
¿Qué se puede hacer en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México, ya sea que vivas allí o seas turistas, se pueden visitar varios lugares, como:
- Centro Histórico (Zócalo): Es el corazón de la ciudad. Allí se puede ver la Catedral Metropolitana, el Templo Mayor, el Palacio Nacional y el de Bellas Artes.
- También hay museos famosos a nivel mundial como los de Antropología, Frida Kahlo, Museo Nacional de la Historia.
- Paseo de la Reforma
- Teotihuacán: Si bien no está en la ciudad, es la excursión más popular y obligada para ver las impresionantes Pirámides del Sol y de la Luna.
- Basílica de Guadalupe: Uno de los centros religiosos católicos más importantes del mundo y de la iglesia católica.
- Espacios verdes.
- Mercados de artesanía y de comidas, en los que pueden degustar platos exóticos y propios de México
- Ver Lucha libre.
- Miradores para tener una vista panorámica de la ciudad y admirar su belleza desde una perspectiva más general.
En pocas palabras
- Reconocimiento Global: Una ciudad latinoamericana, la Ciudad de México, se posiciona entre las 10 mejores del mundo según el ranking de Time Out.
- Desempeño Destacado: La capital mexicana supera a metrópolis como París, Madrid y Roma en atractivo cultural, gastronómico y de calidad de vida.
- Enfoque de Time Out: El ranking se basa en encuestas a residentes, evaluando cultura, gastronomía, vida nocturna y calidad de vida para determinar las ciudades más atractivas.