La única capital de América Latina que está entre las 3 mejores del mundo: supera a Tokio, París y Roma

En el ranking global de las ciudades más relevante, se ubica en el sexto lugar y en tercer lugar entre las capitales de la lista, lo que demuestra su creciente importancia en el panorama mundial. La ciudad de México combina una infraestructura avanzada, una destacada oferta educativa y una notable diversidad social, lo que la posiciona a esta capital como un importante centro económico en América Latina y en el mundo.

México patrimonio de la humanidad .jpg

Las 10 mejores capitales del mundo, según Time Out

Las mejores capitales del mundo son:

Berlín, Alemania

Madrid, España

Ciudad de México, México

Tokio, Japón

Roma, Italia

Lisboa, Portugal

París, Francia

Lima, Perú

Budapest, Hungría

Beijing, China

Ciudad de Mexico.jpg

¿Por qué es importante esta capital de América Latina?

La Ciudad de México es al mismo tiempo la ciudad capital más antigua de América y una de las únicas dos fundadas por indígenas (Quito, Ecuador, es la otra). Originalmente construida sobre una isla en el lago de Texcoco por los Aztecas en 1325 con el nombre de Tenochtitlan, fue casi destruida por completo en 1521 en el asedio de Tenochtitlan.

En 1524 fue establecida la municipalidad de la Ciudad de México, conocida en ese entonces como México Tenochtitlán y desde 1585 se le reconoció oficialmente como Ciudad de México. Ha sido el centro político, administrativo y financiero de gran parte del mundo hispano hablante desde entonces. Después de independizarse de España se convirtió en el Distrito Federal en 1824 y se mantuvo así hasta 2016.

Algunos imperdibles de esta capital son:

Zócalo: Es la plaza principal de la Ciudad de México , una de las más grandes del mundo . Rodeada de importantes edificios como la Catedral y el Palacio Nacional, esta plaza fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

, una de las más grandes del . Rodeada de importantes edificios como la Catedral y el Palacio Nacional, esta plaza fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bosques de Chapultepec: El Bosque de Chapultepec es el parque urbano más grande de la Ciudad de México y el más antiguo de América Latina .

y el más antiguo de . En el centro histórico y a tan sólo unos minutos caminando podéis acercaros al Palacio de Bellas Artes, una de las casas de ópera más renombradas del mundo, que recopila la mayor expresión artística de México.

Ciudad de Mexico (1).jpg