La mayoría de los países del mundo posee una capital, esta es una ciudad o localidad donde residen el gobierno central, los miembros y todos los órganos supremos del Estado. Entre tantas, existe una en América Latina que resalta por su valor simbólico y que está situada como una de las mejores.
La única capital de América Latina que está entre las 3 mejores del mundo: supera a Tokio, París y Roma
Una capital de América Latina destacó entre las mejores del mundo, según Time Out, superando a destinos como Roma y Tokio
Time Out es una empresa global de medios que ofrece guías sobre entretenimiento y estilo de vida en diversas ciudades. Para conformar su ranking anual de las mejores capitales del mundo, evalúa aspectos como cultura, gastronomía, vida nocturna y calidad de vida, destacando las ciudades que ofrecen la mejor combinación de estos factores. Te contamos sobre esta reconocida capital de América Latina que destaca sobre Tokio y Roma.
La única capital de América Latina que está entre las 10 mejores del mundo
La capital de América Latina que recalca en el mundo es la ciudad de México. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos y es casi la ciudad más poblada en Norte América. Localizada en su totalidad en el Valle de México, la altitud es de 2,240 metros (7,350 ft), aunque muchas partes de la ciudad están de alguna manera más arriba.
En el ranking global de las ciudades más relevante, se ubica en el sexto lugar y en tercer lugar entre las capitales de la lista, lo que demuestra su creciente importancia en el panorama mundial. La ciudad de México combina una infraestructura avanzada, una destacada oferta educativa y una notable diversidad social, lo que la posiciona a esta capital como un importante centro económico en América Latina y en el mundo.
Las 10 mejores capitales del mundo, según Time Out
Las mejores capitales del mundo son:
- Berlín, Alemania
- Madrid, España
- Ciudad de México, México
- Tokio, Japón
- Roma, Italia
- Lisboa, Portugal
- París, Francia
- Lima, Perú
- Budapest, Hungría
- Beijing, China
¿Por qué es importante esta capital de América Latina?
La Ciudad de México es al mismo tiempo la ciudad capital más antigua de América y una de las únicas dos fundadas por indígenas (Quito, Ecuador, es la otra). Originalmente construida sobre una isla en el lago de Texcoco por los Aztecas en 1325 con el nombre de Tenochtitlan, fue casi destruida por completo en 1521 en el asedio de Tenochtitlan.
En 1524 fue establecida la municipalidad de la Ciudad de México, conocida en ese entonces como México Tenochtitlán y desde 1585 se le reconoció oficialmente como Ciudad de México. Ha sido el centro político, administrativo y financiero de gran parte del mundo hispano hablante desde entonces. Después de independizarse de España se convirtió en el Distrito Federal en 1824 y se mantuvo así hasta 2016.
Algunos imperdibles de esta capital son:
- Zócalo: Es la plaza principal de la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo. Rodeada de importantes edificios como la Catedral y el Palacio Nacional, esta plaza fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
- Bosques de Chapultepec: El Bosque de Chapultepec es el parque urbano más grande de la Ciudad de México y el más antiguo de América Latina.
- En el centro histórico y a tan sólo unos minutos caminando podéis acercaros al Palacio de Bellas Artes, una de las casas de ópera más renombradas del mundo, que recopila la mayor expresión artística de México.
- Justo al lado del Palacio de Bellas Artes encontraréis otro de los lugares que ver en Ciudad de México, la Alameda Central, considerado el jardín público más antiguo de América.
- La Catedral Metropolitana en uno de los monumentos imprescindibles y más populares de Ciudad de México, cuya arquitectura combina a la perfección diferentes estilos como el gótico, el barroco, el churrigueresco o el neoclásico
- Teotihuacán: A menos de una hora de la Ciudad de México, Teotihuacán es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de América Latina. Con sus impresionantes pirámides, como la Pirámide del Sol