No es cristalino: el país de América Latina que tiene un río de 7 colores

El agua de este río de Colombia puede mostrar hasta 7 colores y a eso se le debe su nombre. Estos son: rojo, amarillo, verde, azul, negro y algunos matices como naranja y violeta en momentos muy particulares.

Pero, un punto importante a saber, es que no se trata que el agua cambia de color, sino que este fenómeno se debe a la planta Macarenia Clavigera que se encuentra en este río, a la luz del sol y a la sensibilidad de esta planta. Estos tres factores hacen que este lugar de América Latina sea único.

rio 7 colores (2)

Por qué cambia de color este río de América Latina

Cuando este río presenta colores como el rojo se debe a la luz solar directa en la corriente, mientras que el amarillo se produce cuando la planta está en una etapa de maduración o recibe menos luz solar.

En tanto, otro de los colores que presenta este río de América Latina es el verde, que proviene de las mismas plantas cuando quedan en la sombra, mientras que el azul es un efecto de la reflexión del cielo. Finalmente, el negro se puede ver en zonas de pizas profundas y en las rocas del fondo del río.

Asimismo, están los matices naranjas, que es la transición entre el amarillo y el rojo y el violeta, que aparece cuando la planta está en su punto máximo de maduración. Además, hay que tener en cuenta que los colores de río de América Latina cambian según la hora del día y la intensidad de la lluvia.