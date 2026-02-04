El Gobierno llamó a licitación para la ampliación de un tramo de la Ruta 40 por $88.000 millones

Asfalto ruta 82.jpg El reasfaltado de la Ruta 40 se hará con los Fondos del Resarcimiento. Imagen ilustrativa.

Cómo se compone la obra de la Ruta 40

La Sección 1 se extenderá desde la intersección de Juan José Paso (Ruta Provincial 10) hasta Azcuénaga (Ruta Provincial 2), con un plazo de ejecución previsto de 730 días corridos. En tanto, la Sección 2 abarcará el tramo comprendido entre Azcuénaga y el empalme con la Ruta Nacional 7, a la altura de la Variante Palmira, con un plazo de obra de 365 días corridos.

En conjunto, la intervención apunta a mejorar la capacidad, seguridad y funcionalidad de la traza, en un sector históricamente tensionado por el aumento del tránsito pesado y urbano.

Presupuesto y financiamiento

Según lo aprobado, el presupuesto oficial total asciende a $88.912.456.114,46, bajo el sistema de contratación por Unidad de Medida.

El monto se distribuye de la siguiente manera:

Sección 1 : $62.218.197.572,63

: $62.218.197.572,63 Sección 2: $26.694.258.541,83

La obra será financiada a través del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial, creado en el marco del acuerdo entre la Provincia de Mendoza y el Estado Nacional, y destinado exclusivamente a infraestructura para el desarrollo provincial, conforme al Decreto 2070/2024.

Desde el Ejecutivo destacaron que la intervención se inscribe en los convenios vigentes con la Dirección Nacional de Vialidad, que habilitan a Mendoza a ejecutar obras, tareas de conservación y mantenimiento en rutas de jurisdicción nacional.

En este caso, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial asumirá directamente la ejecución del proyecto, sin necesidad de convenios específicos adicionales, en función de la normativa ya vigente.

Asfalto ruta Mendoza.jpg Los sobres para un nuevo tramo de asfaltado se abren el 20 de febrero. Imagen ilustrativa.

Detalles de la licitación

El llamado a licitación establece que:

El pliego será gratuito para los oferentes.

La apertura y recepción simultánea de sobres se realizará el 20 de febrero de 2026 a las 10, en el Salón Patricias, cuarto piso de Casa de Gobierno.

La recepción de sobres será entre las 8 y las 10 del mismo día.

La documentación licitatoria podrá consultarse y descargarse desde el portal oficial de compras del Gobierno de Mendoza a partir de las 24 horas de la publicación, y los interesados deberán solicitar el certificado de adquisición de pliegos vía correo electrónico.