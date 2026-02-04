El Gobierno llamó a licitación para la ampliación de un tramo de la Ruta 40 por $88.000 millones

Con el aval de la documentación técnica y legal, Mendoza dio un paso decisivo para avanzar en una de las obras viales más estratégicas, como es la ampliación y refuncionalización de la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta Juan José Paso con la Variante Palmira – Ruta Nacional 7, en el departamento de Luján de Cuyo.
La iniciativa quedó formalizada a través del Decreto Nº 140/2026, que habilita el llamado a Licitación Pública y apalanca a la intervención en un corredor clave para el tránsito productivo, logístico y urbano del Gran Mendoza.
El proyecto contempla la ejecución conjunta de dos secciones que atraviesan una de las zonas de mayor crecimiento demográfico y circulación vehicular de la provincia.
Cómo se compone la obra de la Ruta 40
La Sección 1 se extenderá desde la intersección de Juan José Paso (Ruta Provincial 10) hasta Azcuénaga (Ruta Provincial 2), con un plazo de ejecución previsto de 730 días corridos. En tanto, la Sección 2 abarcará el tramo comprendido entre Azcuénaga y el empalme con la Ruta Nacional 7, a la altura de la Variante Palmira, con un plazo de obra de 365 días corridos.
En conjunto, la intervención apunta a mejorar la capacidad, seguridad y funcionalidad de la traza, en un sector históricamente tensionado por el aumento del tránsito pesado y urbano.
Presupuesto y financiamiento
Según lo aprobado, el presupuesto oficial total asciende a $88.912.456.114,46, bajo el sistema de contratación por Unidad de Medida.
El monto se distribuye de la siguiente manera:
- Sección 1: $62.218.197.572,63
- Sección 2: $26.694.258.541,83
La obra será financiada a través del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial, creado en el marco del acuerdo entre la Provincia de Mendoza y el Estado Nacional, y destinado exclusivamente a infraestructura para el desarrollo provincial, conforme al Decreto 2070/2024.
Desde el Ejecutivo destacaron que la intervención se inscribe en los convenios vigentes con la Dirección Nacional de Vialidad, que habilitan a Mendoza a ejecutar obras, tareas de conservación y mantenimiento en rutas de jurisdicción nacional.
En este caso, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial asumirá directamente la ejecución del proyecto, sin necesidad de convenios específicos adicionales, en función de la normativa ya vigente.
- Detalles de la licitación
El llamado a licitación establece que:
El pliego será gratuito para los oferentes.
La apertura y recepción simultánea de sobres se realizará el 20 de febrero de 2026 a las 10, en el Salón Patricias, cuarto piso de Casa de Gobierno.
La recepción de sobres será entre las 8 y las 10 del mismo día.
La documentación licitatoria podrá consultarse y descargarse desde el portal oficial de compras del Gobierno de Mendoza a partir de las 24 horas de la publicación, y los interesados deberán solicitar el certificado de adquisición de pliegos vía correo electrónico.