Inicio Política Ruta 40
En Luján de Cuyo

El Gobierno llamó a licitación para la ampliación de un tramo de la Ruta 40 por $88.000 millones

La información fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Los sobres se abrirán el 20 de febrero

Melisa Stopansky
Por Melisa Stopansky [email protected]
Mendoza licita el reasfaltado de otra ruta nacional estratégica, en este caso la 40.

Mendoza licita el reasfaltado de otra ruta nacional estratégica, en este caso la 40.

Con el aval de la documentación técnica y legal, Mendoza dio un paso decisivo para avanzar en una de las obras viales más estratégicas, como es la ampliación y refuncionalización de la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta Juan José Paso con la Variante Palmira – Ruta Nacional 7, en el departamento de Luján de Cuyo.

La iniciativa quedó formalizada a través del Decreto Nº 140/2026, que habilita el llamado a Licitación Pública y apalanca a la intervención en un corredor clave para el tránsito productivo, logístico y urbano del Gran Mendoza.

El proyecto contempla la ejecución conjunta de dos secciones que atraviesan una de las zonas de mayor crecimiento demográfico y circulación vehicular de la provincia.

Asfalto ruta 82.jpg
El reasfaltado de la Ruta 40 se har&aacute; con los Fondos del Resarcimiento. Imagen ilustrativa.&nbsp;

El reasfaltado de la Ruta 40 se hará con los Fondos del Resarcimiento. Imagen ilustrativa.

Cómo se compone la obra de la Ruta 40

La Sección 1 se extenderá desde la intersección de Juan José Paso (Ruta Provincial 10) hasta Azcuénaga (Ruta Provincial 2), con un plazo de ejecución previsto de 730 días corridos. En tanto, la Sección 2 abarcará el tramo comprendido entre Azcuénaga y el empalme con la Ruta Nacional 7, a la altura de la Variante Palmira, con un plazo de obra de 365 días corridos.

En conjunto, la intervención apunta a mejorar la capacidad, seguridad y funcionalidad de la traza, en un sector históricamente tensionado por el aumento del tránsito pesado y urbano.

Presupuesto y financiamiento

Según lo aprobado, el presupuesto oficial total asciende a $88.912.456.114,46, bajo el sistema de contratación por Unidad de Medida.

El monto se distribuye de la siguiente manera:

  • Sección 1: $62.218.197.572,63
  • Sección 2: $26.694.258.541,83

La obra será financiada a través del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial, creado en el marco del acuerdo entre la Provincia de Mendoza y el Estado Nacional, y destinado exclusivamente a infraestructura para el desarrollo provincial, conforme al Decreto 2070/2024.

Desde el Ejecutivo destacaron que la intervención se inscribe en los convenios vigentes con la Dirección Nacional de Vialidad, que habilitan a Mendoza a ejecutar obras, tareas de conservación y mantenimiento en rutas de jurisdicción nacional.

En este caso, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial asumirá directamente la ejecución del proyecto, sin necesidad de convenios específicos adicionales, en función de la normativa ya vigente.

Asfalto ruta Mendoza.jpg
Los sobres para un nuevo tramo de asfaltado se abren el 20 de febrero. Imagen ilustrativa.

Los sobres para un nuevo tramo de asfaltado se abren el 20 de febrero. Imagen ilustrativa.

  • Detalles de la licitación

El llamado a licitación establece que:

El pliego será gratuito para los oferentes.

La apertura y recepción simultánea de sobres se realizará el 20 de febrero de 2026 a las 10, en el Salón Patricias, cuarto piso de Casa de Gobierno.

La recepción de sobres será entre las 8 y las 10 del mismo día.

La documentación licitatoria podrá consultarse y descargarse desde el portal oficial de compras del Gobierno de Mendoza a partir de las 24 horas de la publicación, y los interesados deberán solicitar el certificado de adquisición de pliegos vía correo electrónico.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar