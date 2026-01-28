Inicio Sociedad Tormentas
Inundación en Ruta 40: complicaciones para circular en el límite entre Mendoza y San Juan

La bajada de creciente provocó un importante anegamiento sobre la Ruta 40, en el límite entre Mendoza y San Juan, lo que dificultó el tránsito normal

Cecilia Corradetti
Por Cecilia Corradetti [email protected]
Ruta 40 completamente anegada en el límite entre Las Heras y el departamento de Sarmiento, en San Juan.

Fotos: gentileza

Entre las consecuencias que dejó la intensa tormenta que se desató este martes a la noche en varios sectores del Gran Mendoza, la Ruta 40 sufrió inundaciones en un tramo, concretamente en el límite entre Mendoza y San Juan.

El sector afectado es en el límite entre el departamento de Las Heras (Mendoza) y Sarmiento (San Juan). Como consecuencia de la intensa lluvia registrada durante la noche del martes, el agua cubrió parte de la calzada, obligando a automovilistas y transportistas a circular con extrema precaución.

Según se pudo observar, algunos autos y camiones quedaron detenidos a la vera de la ruta, a la espera de que el agua escurra y las condiciones permitan continuar viaje con mayor seguridad.

Se recomienda a quienes deban transitar por la zona extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y, de ser posible, evitar circular hasta que el nivel del agua descienda.

En tanto, las autoridades monitorean la situación ante posibles nuevas crecidas.

