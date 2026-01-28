Inundación en Ruta 40: complicaciones para circular en el límite entre Mendoza y San Juan

El sector afectado es en el límite entre el departamento de Las Heras (Mendoza) y Sarmiento (San Juan). Como consecuencia de la intensa lluvia registrada durante la noche del martes, el agua cubrió parte de la calzada, obligando a automovilistas y transportistas a circular con extrema precaución.

Embed - Anegamiento tras la lluvia en el límite entre Mendoza y San Juan

Según se pudo observar, algunos autos y camiones quedaron detenidos a la vera de la ruta, a la espera de que el agua escurra y las condiciones permitan continuar viaje con mayor seguridad.