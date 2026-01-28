Tal como estaba pronosticado para este martes, una intensa tormenta eléctrica se produjo esta noche y afectó al Gran Mendoza y al Valle de Uco. Por las consecuencias de las precipitaciones hubo que asistir a 10 familias en Tupungato. Además, por un transformador en cortocircuito, se desató un incendio y afectó a una casa en Lavalle.
Una fuerte tormenta eléctrica afectó al Gran Mendoza: cortes de rutas, incendios y árboles caídos
En Tupungato, hubo 10 familias evacuadas. Un transformador hizo cortocircuito y provocó el incendio de una casa en Lavalle
Una gran cantidad de lluvia cayó en pocos minutos, al igual que se vienen dando con las tormentas convectivas de los últimos días. El gran caudal viene afectando los cauces y este fin de semana la cuenca más perjudicada fue la de Uspallata.
El aumento en el agua que traen estos canales o acequias se cobró la vida de un chico de 13 años, que luego de estar varios días internado, falleció en el Hospital Notti. El adolescente se ahogó al ser arrastrado por la corriente y estuvo varios minutos sumergido, hasta que su familia lo pudo auxiliar. Pero su estado era muy delicado y no se sobrepuso.
Cortes totales de rutas provinciales, tras la tormenta
Según lo informado por el reporte de rutas de Vialidad Provincial, las rutas 86 y 89 quedaron cortadas por las fuertes crecidas.
Desde el organismo pidieron precaución a la hora de transitar por estas zonas.
Se habían anunciado tormentas para este martes
Tras las altas temperaturas de la jornada de hoy, cerca de las 22 comenzó a llover. El agua estuvo acompañada de truenos y viento.
La Dirección de Contingencias Climáticas había emitido un alerta meteorológica por tormentas y viento para la jornada de hoy.
El saldo de la tormenta eléctrica de este martes
Tupungato:
-Familias asistidas: 10
-Árboles caídos: 3
Luján:
Árboles caídos: 2
-Remoción en masa en ruta 82: 1
San Carlos:
-Árboles caídos: 4.
Lavalle:
-Transformador en cortocircuito: 2.
-Incendio estructural: 1.
Ciudad:
Árboles caídos: 1.
Godoy Cruz:
-Árboles caídos: 2.