Una fuerte tormenta eléctrica afectó al Gran Mendoza: cortes de rutas, incendios y árboles caídos

En Tupungato, hubo 10 familias evacuadas. Un transformador hizo cortocircuito y provocó el incendio de una casa en Lavalle

Redacción de UNO
Una fuerte tormenta con actividad eléctrica se produjo este martes en la noche.

Foto: Télam

Tal como estaba pronosticado para este martes, una intensa tormenta eléctrica se produjo esta noche y afectó al Gran Mendoza y al Valle de Uco. Por las consecuencias de las precipitaciones hubo que asistir a 10 familias en Tupungato. Además, por un transformador en cortocircuito, se desató un incendio y afectó a una casa en Lavalle.

Una gran cantidad de lluvia cayó en pocos minutos, al igual que se vienen dando con las tormentas convectivas de los últimos días. El gran caudal viene afectando los cauces y este fin de semana la cuenca más perjudicada fue la de Uspallata.

El aumento en el agua que traen estos canales o acequias se cobró la vida de un chico de 13 años, que luego de estar varios días internado, falleció en el Hospital Notti. El adolescente se ahogó al ser arrastrado por la corriente y estuvo varios minutos sumergido, hasta que su familia lo pudo auxiliar. Pero su estado era muy delicado y no se sobrepuso.

Uspallata tormenta ruta
La cuenca de Uspallata fue la más afectada por las lluvias de los últimos días.

Cortes totales de rutas provinciales, tras la tormenta

Según lo informado por el reporte de rutas de Vialidad Provincial, las rutas 86 y 89 quedaron cortadas por las fuertes crecidas.

Desde el organismo pidieron precaución a la hora de transitar por estas zonas.

Se habían anunciado tormentas para este martes

Tras las altas temperaturas de la jornada de hoy, cerca de las 22 comenzó a llover. El agua estuvo acompañada de truenos y viento.

La Dirección de Contingencias Climáticas había emitido un alerta meteorológica por tormentas y viento para la jornada de hoy.

arboles caídos por el zonda en Ciudad de Mendoza.jpg
Las caídas de árboles fue una de las consecuencias de la tormenta eléctrica.

El saldo de la tormenta eléctrica de este martes

Tupungato:

-Familias asistidas: 10

-Árboles caídos: 3

Luján:

Árboles caídos: 2

-Remoción en masa en ruta 82: 1

San Carlos:

-Árboles caídos: 4.

Lavalle:

-Transformador en cortocircuito: 2.

-Incendio estructural: 1.

Ciudad:

Árboles caídos: 1.

Godoy Cruz:

-Árboles caídos: 2.

