Mendocinos volcaron en los médanos de Villa Gesell y la comuna analiza cobrarles el rescate

hospital arturo illia de villa gesell

La mendocina herida sufrió traumatismo de tórax. Las otras 3 personas que viajaban con ella no sufrieron lesiones de consideración.

La Municipalidad de Villa Gesell comunicó que evalúa cobrarles la totalidad de los gastos del rescate, la asistencia y la atención médica brindada.

La zona donde ocurrió el accidente es frecuentemente utilizada para estas "aventuras"

El lugar donde se accidentó el grupo de mendocinos es conocido como "otra Frontera" en Villa Gesell y durante toda la temporada de verano tiene una gran cantidad de circulación, sobre todo de camionetas 4x4, motos y cuatriciclos.

villa gesell aumento de los controles Aumento de controles en Villa Gesell. Foto: gentileza La Nación

Por esta razón, el municipio de la ciudad costera ha reforzado los controles vehiculares y de documentación en las últimas semanas. Según chequeó La Nación, desde mediados de enero han secuestrado alrededor de 50 vehículos, una cifra inusual.