Un grupo de 4 turistas mendocinos se accidentó en la zona norte de los médanos de Villa Gesell durante una "aventura" nocturna y una mujer de 52 años resultó con graves heridas. Hubo un amplio operativo y el intendente advirtió que buscará cobrárselo.
Mendocinos volcaron en los médanos de Villa Gesell y la comuna analiza cobrarles el rescate
Una camioneta con 4 turistas mendocinos volcó en los médanos en una salida nocturna y una mujer sufrió graves heridas. El municipio prevé cobrar el operativo
El accidente ocurrió a las 21.53 del lunes, tras un llamado al 911 que alertaba por una camioneta Toyota SW4 volcada. Adentro iban 2 hombres y 2 mujeres que se encontraban vacacionando en Cariló, según informó el Diario La Nación.
El operativo incluyó un trabajo interinstitucional con la Policía, Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y equipos del sistema de salud local. Los Bomberos se encargaron de retirar a los ocupantes y trasladarlos hasta la calle 310, donde esperaba una ambulancia del servicio médico local.
La mendocina herida sufrió traumatismo de tórax. Las otras 3 personas que viajaban con ella no sufrieron lesiones de consideración.
La Municipalidad de Villa Gesell comunicó que evalúa cobrarles la totalidad de los gastos del rescate, la asistencia y la atención médica brindada.
La zona donde ocurrió el accidente es frecuentemente utilizada para estas "aventuras"
El lugar donde se accidentó el grupo de mendocinos es conocido como "otra Frontera" en Villa Gesell y durante toda la temporada de verano tiene una gran cantidad de circulación, sobre todo de camionetas 4x4, motos y cuatriciclos.
Por esta razón, el municipio de la ciudad costera ha reforzado los controles vehiculares y de documentación en las últimas semanas. Según chequeó La Nación, desde mediados de enero han secuestrado alrededor de 50 vehículos, una cifra inusual.