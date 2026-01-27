La familia del hombre asesinado en una estación de servicio asegura que fue un crimen por encargo.

Asesinato crimen sospechosa

En ese momento apareció en escena el supuesto novio de la mujer, Alexis Damián Lumbrera, de 24 años, quien se bajó de un Chevrolet Corsa y se generó una violenta discusión en la que el joven efectuó varios disparos con un arma e hirió mortalmente en el pecho a Martínez delante de su propia hija.

Aunque quedó muy claro que el autor material del crimen fue Alexis Lumbrera, su novia Joana Casado se encuentra bajo sospecha luego de conocerse algunos testimonios de allegados a la víctima.

La familia de Martínez, según los testimonios, supone que su presencia en la estación de servicio no fue casual, y por el contrario, aseguran que su ex mujer le tendió una trampa al padre de su hija para que Alexis Lumbrera lo matara.

La sospechosa tiene 31 años y es mamá de tres hijos, todos de su relación con el asesinado, Leonel Martínez. La relación entre ambos comenzó cuando eran adolescentes: ella quedó embarazada a los 14 años y estuvieron casados 8 años, pero se separaron hace unos 8 meses.

La familia de Loreley Casado comenó que desde ese momento, la relación se volvió muy conflictiva y aparentemente, Martínez no se resignaba a perder a su pareja y trataba de recuperarla.

Según Alejandra Bordón, madre de Casado, él la maltrató y amenazó al punto de que la mujer pidió una medida restricción perimetral a la Justicia, porque varias veces le dijo que la iba a matar.

“Un día la cruzó en la calle, le tiró el auto encima, la subió a la fuerza y con un arma le apuntó a la sien mientras hacía la ruleta rusa“, relató la ex suegra de Leonel.

Lumbrera, quien atacó a Martínez, escapó corriendo de la estación de servicio luego de balearlo y fue detenido en la mañana del lunes en una vivienda de la localidad de Campana tras permanecer prófugo durante 12 horas.

La versión de la familia de la víctima

Los familiares de Leonel Martínez, el hombre asesinado, tiene un relato totalmente distinto sobre lo ocurrido el domingo a la noche en la estación de servicio. La versión de Marisa, la madre de la víctima, es totalmente contraria: la mujer dijo que era ella quien lo amenazaba, porque él la había engañado y “hacía todo por recuperarla”. Pero Joana se aprovechaba de esa situación para “usarlo cuando quería”.

La mamá de la hombre asesinado acusó a la ex de su hijo de haber enviado a Lumbrera a asesinarlo. “Mi hijo la amaba y quería volver. Ella le tendió una trampa y llevó al tipo armado”, aseguró. Y agregó: “Ella es tan culpable como el otro tipo, no voy a parar hasta verlos a los dos presos”, afirmó profundamente desconsolada en declaraciones a varios medios.

“Solamente pido justicia por mi hijo. Él no hizo nada malo, fue solo a buscar a mi nieta. Ella siempre lo amenazó de que lo iba a cagar a tiros, y lo logró”, sostuvo la mujer.

Entre lágrimas, Marisa relató: “Llevó al asesino al lugar donde estaba mi hijo. Mi hijo fue porque mi nieta lo llamó diciendo que la vaya a buscar”. Además reconoció que su hijo había engañado a su ex y que en los últimos meses hacía todo por recuperarla. “Mi hijo está muerto y él solo amaba a su mujer y a sus hijos, todo lo que hizo lo hizo por amor”, expresó.

Un dato contradictorio para tener en cuenta, que abona la hipótesis de que el crimen no fue pasional sino por encargo, tiene que ver con el autor del hecho. Mientras la familia de Leonel afirma que Lumbrera es el actual novio de Joana, para el entorno de la mujer es “solo un amigo”.

Lumbrera es por el momento el principal y único sospechoso por el crimen de Martínez. Fue detenido tras una intensa búsqueda de efectivos policiales de Zárate y Campana, y quedó a disposición de la UFI N°8, a cargo de la fiscal María Molinari.