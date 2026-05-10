Cayeron dos delincuentes tras un violento robo en Maipú y uno de ellos tiene un pesado prontuario

allanamientos barrio democracia junin 8 de abril y santa teresita moviles policiales Operativo policial. Imagen ilustrativa.

Tras el golpe, los autores escaparon rápidamente del lugar, aunque familiares de las víctimas comenzaron a perseguirlos mientras daban aviso al 911.

Persecución y caída en una acequia

A partir la alerta, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y personal policial de la jurisdicción montaron un operativo que permitió localizar un Peugeot 207 abandonado en el barrio Piccione. El vehículo había caído a una acequia y no tenía ocupantes.

La búsqueda continuó en las inmediaciones y finalmente los uniformados lograron detener a dos sospechosos señalados como presuntos autores del robo.

Uno de los detenidos tiene un amplio prontuario

Los detenidos fueron identificados como un hombre de 29 años y otro de 39, este último con un extenso historial delictivo que incluye antecedentes por robo agravado, homicidio, evasión, tenencia ilegal de arma de fuego, estafas y amenazas en contexto de violencia de género, entre otros delitos registrados desde 2004.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, que avanzará con la imputación de los sospechosos y las medidas judiciales correspondientes.

En tanto, las autoridades investigan si ambos detenidos podrían estar vinculados con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la zona.