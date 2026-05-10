Dos delincuentes fueron detenidos este sábado por la noche luego de protagonizar un violento asalto en Fray Luis Beltrán, en Maipú, donde amenazaron a sus víctimas con un arma de fuego y escaparon con dinero en efectivo y pertenencias.
Cayeron dos delincuentes tras un violento robo en Maipú y uno de ellos tiene un pesado prontuario
Los delincuentes habían asaltado a mano armada a una familia en Maipú. Se habían apoderado de una mochila con dinero, entre otros objetos
El hecho ocurrió cerca de las 19.50 en una vivienda ubicada sobre calle Cervantes al 1.300, cuando una mujer de 33 años y un hombre de 38 descargaban mercadería junto a un vecino.
Según informaron fuentes policiales, en ese momento fueron sorprendidos por delincuentes que se movilizaban en un vehículo oscuro. Bajo amenazas con arma de fuego, los asaltantes les robaron una mochila, alrededor de $250.000 en efectivo y una billetera con dinero cuyo monto no fue precisado.
Tras el golpe, los autores escaparon rápidamente del lugar, aunque familiares de las víctimas comenzaron a perseguirlos mientras daban aviso al 911.
Persecución y caída en una acequia
A partir la alerta, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y personal policial de la jurisdicción montaron un operativo que permitió localizar un Peugeot 207 abandonado en el barrio Piccione. El vehículo había caído a una acequia y no tenía ocupantes.
La búsqueda continuó en las inmediaciones y finalmente los uniformados lograron detener a dos sospechosos señalados como presuntos autores del robo.
Uno de los detenidos tiene un amplio prontuario
Los detenidos fueron identificados como un hombre de 29 años y otro de 39, este último con un extenso historial delictivo que incluye antecedentes por robo agravado, homicidio, evasión, tenencia ilegal de arma de fuego, estafas y amenazas en contexto de violencia de género, entre otros delitos registrados desde 2004.
La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, que avanzará con la imputación de los sospechosos y las medidas judiciales correspondientes.
En tanto, las autoridades investigan si ambos detenidos podrían estar vinculados con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la zona.